Что на самом деле скрывается за страшилкой о 800 российских самолетах вокруг Украины

Странно, но поскольку эти вопросы звучат регулярно, отмечу: меня спрашивают, чего ожидать от россии с учетом того, что у наших границ сконцентрировано примерно 800 единиц авиационной техники.

Критерий "качества" – дно

Скажу так. Ничего. российская авиация на сегодняшний день – это трусливое дно. Дно, состоящее из пилотов, которые имеют опыт, но абстрагируются от полетов в воздушное пространство Украины, и пилотов, которые летят в воздушное пространство Украины, потому как нужно срочно выплачивать ипотеку, кредит и потому, что оно – выпускник летного училища, возомнившее себя битмином.

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У российской авиации нет ракетного авиационного вооружения в достаточном количестве, чтобы осуществлять обстрелы территории Украины без вреда экипажам. Что есть? Есть бомбы. О-о-о-очень много бомб. Но для нанесения ударов бомбами нужно входить в воздушное простарнство Украины.

Любое вхождение в воздушное пространство Украины российской авиации для нее заканчивается уничижением. Посредством эшелонированного ПВО или расчетом ПЗРК – не важно. Главное то, что они не знают, откуда и от кого именно прилетит.

Они не знают, или им сейчас держать максималку по высоте, или переходить в LOWPASS. Они на нервах, теряя по килограмму веса в полчаса.

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Полгода, которые сломали миф

На сегодняшний день российские так называемые военно-космические силы – это бессильное и никчемное дно. Нивелированное и аннулированное Украиной. Что в вопросах военно-промышленного комплекса, что в вопросах асов. Всего за полгода. Вот и все.

Не бойтесь эти 800 единиц авиации у наших границ. Они были 24 февраля. Они есть и сейчас. Но ощутите разницу. Чувствуете? Вот и все. У наших границ – не 800 единиц авиационной техники "второй" армии в мире. У наших границ – 800 единиц лома опущенцев.

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