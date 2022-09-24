Критерій "якості" – дно

Скажу так. Нічого. російська авіація на сьогоднішній день – це боягузливе дно. Дно, що складається з пілотів, які мають досвід, але абстрагуються від польотів у повітряний простір України, та пілотів, які летять у повітряний простір України, тому що потрібно терміново виплачувати іпотеку, кредит і тому, що воно – випускник льотного училища, яке уявило себе бітміном.

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російська авіація не має ракетного авіаційного озброєння в достатній кількості, щоб здійснювати обстріл території України без шкоди екіпажам. Що є? Є бомби. Д-у-у-уже багато бомб. Але для завдання ударів бомбами потрібно входити до повітряного простору України.

Будь-яке входження до повітряного простору України російської авіації для неї закінчується приниженням. За допомогою ешелонованого ППО чи розрахунку ПЗРК – не важливо. Головне, що вони не знають, звідки і від кого саме прилетить.

Вони не знають, чи їм зараз тримати максималку по висоті, чи переходити в LOWPASS. Вони на нервах, втрачаючи по кілограму ваги за пів години.

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Пів року, що зламали міф

На сьогоднішній день російські так звані військово-космічні сили – це безсиле і нікчемне дно. Нівельоване та анульоване Україною. Як у питаннях військово-промислового комлексу, так і в питаннях асів. Усього за пів року. От і все.

Не бійтеся цих 800 одиниць авіації біля наших кордонів. Вони були 24 лютого. Вони є й досі. Але відчуйте різницю. Відчуваєте? От і все. Біля наших кордонів – не 800 одиниць авіаційної техніки "другої" армії у світі. Біля наших кордонів – 800 одиниць брухту опущенців.

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