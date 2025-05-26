Над Азовским морем заметили активность авиации России: что происходит

Российские оккупанты начали поднимать авиацию над Азовским морем. Пока есть лишь несколько предположений, что именно задумал враг.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Известно, что маршрут вертолетов пролегает от Таганрога через Азовское море до Мариуполя. А потом – в Запорожскую область и обратно.

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Что задумали оккупанты

Как отметил Андрющенко, пока никто не фиксирует активных и масштабных боестолкновений на территории Запорожской области. Однако оккупанты почему-то используют там вертолеты. Возможно, они что-то отрабатывают и не участвуют в боевых действиях.

Есть также другое предположение. Уже несколько дней подряд раздаются взрывы на территории России. В частности в Москве. Возможно, оккупанты хотят сбивать беспилотники с помощью вертолетов.

К сожалению, пока мы не придумали, как противодействовать вражеской авиации на территории, которая ближе к линии фронта, и на оккупированных территорий. Ранее мы сбивали самолеты. В частности над территорией Мариупольского района. После того такого уже не было. Поэтому и оккупанты используют авиацию,

– рассказал Андрющенко.

Добавим, Мариуполь уже 3 года находится в оккупации. Петр Андрющенко рассказал, как изменился город за это время.