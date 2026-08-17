Российская "Бандероль" атаковала Молдову: после взрыва вспыхнул пожар

В понедельник, 17 августа, в Молдове прогремел взрыв. До этого Военно-воздушные силы Украины предупреждали о передвижении "Бандероли".

На данный момент в Минобороны Молдовы подтвердили факт взрыва, но не уточнили, что именно стало его причиной.

Что известно о взрыве в Молдове?

Днем 17 августа российская армия в очередной раз провела атаку на Одесскую область. В 17:25 поступило предупреждение о пролете "Бандероли" курсом на Черноморск, однако цель продолжала двигаться. В 17:40 поступило сообщение, что баражирующий боеприпас пересек государственную границу с Молдовой.

Мониторинговые ресурсы заявляли, что "Бандероль" якобы упала в нескольких десятках километров от государственной границы Молдовы.

В Минобороны Молдовы подтвердили, что в 17:37 была зафиксирована цель, пересекшая воздушное пространство страны, однако ее тип не уточнили. Она двигалась в направлении Кучурган-Тирасполь (от села в Одесской области до приграничного города Тирасполь в Молдове).

Были немедленно приняты меры по закрытию воздушного пространства в секторе на 15 минут. По предварительным данным, объект исчез из систем наблюдения в районе населенного пункта Талмаза, района Штефан-Воде,

– сообщили в Минобороны Молдовы.

Примерно в 3 километрах от Тамаза раздался взрыв, после чего начался пожар – загорелась растительность.

В настоящее время на месте работают специализированные группы, которые установят все подробности и обстоятельства инцидента.

Полиция Молдовы обнародовала кадры с места атаки. На них видно, что пожар вспыхнул на поле с кукурузой.

Кадры с места взрыва в Молдове: смотрите видео

Ранее, 9 августа, в селе Крокмаз на юге Молдовы также прогремел взрыв из-за падения беспилотника. Тогда взрыв повредил несколько домов.

В полиции Молдовы сообщили, что найденные фрагменты имеют характеристики, схожие с компонентами управляемой ракеты. Это может свидетельствовать о том, что аппарат относился к типу "дрон-ракета". В ведомстве подчеркнули, что это был первый зафиксированный в Молдове инцидент с использованием такого типа оружия.