Им будет холодно, – в Госдепе иронично заметили, что ждет делегацию россии на Генассамблее ООН

Стартовала 77 сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Высокопоставленное лицо Соединенных Штатов Америки заявило, что россиянам там не рады.

Представительница Госдепартамента США Андреа Калан рассказала о том, как россию будут принимать на заседаниях ООН. Об этом, сообщает 24 канал, она заявила в эфире украинского телеканала "FreeДОМ".

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Лаврову будет холодно в ООН

По просьбе журналиста Калан прокомментировала намерение главы российского министерства иностранных дел посетить Генассамблею. По ее словам, российской делегации и лично сергею лаврову не рады в Нью-Йорке.

Могу сказать позицию США. Для российской делегации на Генассамблее ООН в Нью-Йорке будет "холодно",

– заявила Калан.

Как работает Генеральная Ассамблея ООН Генассамблея ООН – центральный орган организации. Он выполняет совещательную, директивную и представительную функции с 1945 года. Ассамблея заседает в сентябре – декабре ежегодно, но также с января по сентябрь собирается при необходимости.

Источник: Генассамблея ООН – центральный орган организации. Он выполняет совещательную, директивную и представительную функции с 1945 года. Ассамблея заседает в сентябре – декабре ежегодно, но также с января по сентябрь собирается при необходимости.Источник: сайт ООН

Что известно о 77 сессии Генассамблеи ООН

20 сентября началась очередная основная сессия заседаний Организации Объединенных Наций. Представлять Украину на этой международной площадке поехали 9 делегатов – соответствующее решение принял Владимир Зеленский.

Ранее глава делегации и глава МИД Дмитрий Кулеба назвал, о чем следует говорить на сессии ООН. В частности он назвал три приоритета:

привлечение россии к ответственности за совершенные преступления;

укрепление поддержки Украины;

активизация отношений со странами Глобального Юга

Кроме того, важно, что Владимир Зеленский сможет в формате видео выступить перед Генассамблеей ООН. Это решение поддержала на голосование 101 страна.

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