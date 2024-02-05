Оккупанты хотят перебрасывать своих курсантов главного разведывательного управления российского генштаба для диверсионных задач на территории Украины. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что все, чтобы так они "сдавали" свои выпускные экзамены.

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"Хотят перебрасывать в районы Сумщины с целью выполнения фактически задач по диверсионной деятельности на территории Украины. То есть проникновение на территорию Украины с последующим определенным выполнением задач считается тем, что "сдан экзамен", – сказал Мусиенко.

Поэтому диверсионная деятельность врага может увеличиться. Об этом украинские защитники знают. Поэтому бойцы обнаруживают вражеские ДРГ, дают бой, уничтожают их или вытесняют обратно на территорию России.

Выгода для оккупантов

Сейчас есть риски проникновения российских диверсантов в пограничную полосу и приграничные населенные пункты Сумской области. К тому же оккупанты хотят, чтобы Украина удерживала определенное количество сил и средств непосредственно в Сумской области, а не перебрасывала их, в частности, в Харьковскую область в район Купянска.

Наши силы отвечают и тем, что проводят довольно-таки успешные собственные диверсионные мероприятия на территории врага. Они заходят на их территорию и уничтожают определенные минометные расчеты, артиллерийские и т.д,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Защитная операция заключается не только в том, чтобы давать отпор россиянам на территории Украины, но и в том, чтобы принимать превентивные меры на территории врага.

Активность вражеских ДРГ