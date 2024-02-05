Окупанти хочуть перекидати своїх курсантів головного розвідувального управління російського генштабу для диверсійних завдань на території України. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що усе, аби так вони "складали" свої випускні іспити.
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"Хочуть перекидати в райони Сумщини з метою виконання фактично задач по диверсійній діяльності на території України. Тобто проникнення на територію України з подальшим певним виконанням задач вважається тим, що "складений іспит", – сказав Мусієнко.
Тому диверсійна діяльність ворога може збільшитися. Про це українські захисники знають. Тому бійці виявлять ворожі ДРГ, дають бій, знищують їх або витісняють назад на територію Росії.
Вигода для окупантів
Нині є ризики проникнення російських диверсантів у прикордонну смугу та прикордонні населені пункти Сумської області. До того ж окупанти хочуть, аби Україна утримувала певну кількість сил та засобів безпосередньо на Сумщині, а не перекидала їх, зокрема, на Харківщину в район Куп'янська.
Наші сили відповідають і тим, що проводять доволі таки успішні власні диверсійні заходи на території ворога. Вони заходять на їхню територію і знищують певні мінометні розрахунки, артилерійські тощо,
– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.
Захисна операція полягає не лише в тому, аби давати відсіч росіянам на території України, але і в тому, аби вживати превентивних заходів на території ворога.
Активність ворожих ДРГ
- Чергова російська диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися на Сумщину. За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, це сталося в районі Глухівської громади. Бій тривав півтори години. Врешті окупантів відкинули за межі кордону України.
- Наєв розповів, що у складі російських ДРГ від 10 до 12 військових. Їхня головна мета – нашкодити Україні. Росіяни мають хорошу підготовку, однак діють лише на прикордонні. Окупанти намагаються тероризувати місцеве населення або військовослужбовців.
- Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розказав, що нині найактивніший напрямок для російських диверсійно-розвідувальних груп – Сумська область. Також ворог активний на Харківщині. У Чернігівській області активність загарбників зменшилася.