Российская ДРГ попыталась высадиться на один из островов на Днепре

Российская ДРГ пыталась высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре. Однако в итоге наши защитники поразили вражеский катер.

Таким образом, потери российской армии становятся больше. Украинские защитники мощно дают отпор врагу.

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ДРГ попыталась высадиться на один из островов на Днепре

23 января в утренней сводке Генштаба ВСУ стало известно, что в потерях оккупантов добавился один вражеский катер.

Позже спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров рассказал, что была попытка вражеской ВРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре.

В результате этого Силы обороны Таврического направления ликвидировали легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей.

Оккупанты никак не поймут, что все, что они обустроят под "русский военный корабль", украинские бойцы отправят единственным известным всем курсом,

– отметил Назаров.

Актуальные потери оккупантов

По состоянию на 23 января общие боевые потери России составляют 121 480 военных. Только за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 720 российских оккупантов.

Потери россиян в технике:

танков – 3150 (+5) единиц,

боевых бронированных машин – 6276 (+8) единиц,

артиллерийских систем – 2146 (+2) единиц,

РСЗО – 447 (+2) единиц,

средства ПВО – 220 (+0) единиц,

самолетов – 287 (+0) единиц,

вертолетов – 277 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2) единиц,

крылатых ракет – 749 (+0) единиц,

кораблей/катеров – 18 (+1) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4936 (+4) единиц,

специальной техники – 193 единицы.

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