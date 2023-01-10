Оккупанты не раз пытались направить ДРГ вглубь Украины: пограничники назвали направление

Оккупанты действительно активизировали работу диверсионно-разведывательных групп в Сумской области. Однако это было еще до Нового года.

Как рассказал спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, пока подобных случаев работы ДРГ в Сумской области нет.

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Вражеские ДРГ активизировались на Харьковщине, где враг неоднократно направлял вглубь территории Украины.

Однако наши воины, пограничники обнаруживали такие группы и открывали огонь. И тогда враг с потерями отступал. Но наиболее угрожающая ситуация сохраняется на направлениях, где врага уже выгнали,

– объяснил Демченко.

В этом контексте говорится о:

Черниговщине,

Сумщине,

Харьковщине.

Именно в этих областях враг не прекращает обстрелы. По словам Андрея Демченко, оккупанты не пытаются поразить Силы обороны Украины. Их цель – гражданские.

Как работает украинская ДРГ

Стоит отметить, что у Украины также есть свои диверсионно-разведывательные группы. И, как сказал военный Вооруженных Сил Украины Евгений Карась, многие украинские диверсанты работают на временно оккупированных территориях и даже в России.

В декабре 2022 года россияне объявили, что они ликвидировали в Брянской области украинскую диверсионную группу из 4 человек. Позже Генштаб Украины подтвердил эту информацию. Это первый известный факт обнаружения украинских ДРГ на территории России.

Карась подчеркнул, что говорить о таких людях необходимо, чтобы прославить их героизм. Это показывает престиж украинских диверсионно-разведывательных групп. Эти военные, рискуя жизнью, делают "хлопок" там, где россияне боялись даже думать о присутствии украинцев.