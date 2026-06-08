"ФАБ упал прямо в дом – мужика убило": российская авиация на Белгородщине убила крестьянина

Эффективность работы российского оружия нередко вызывает сомнения, ведь снаряды, запущенные на Украину, зачастую приземляются на территории страны-агрессора. Один из таких случаев произошел в Белгородской области России – там в результате инцидента погиб мужчина.

Об этом свидетельствуют перехваченные украинскими разведчиками разговоры россиян. Детали сообщили в ГУР.

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Что известно о случае с падением ФАБа на дом россиянина?

Из разговора можно узнать подробности случая. Отмечается, что фугасная авиабомба с российского самолета "нештатно сошла" прямо на дом жителя села Дубовое Белгородской области России.

В результате падения бомбы мужчина погиб. А боеприпас так и не сдетонировал.

Ну, ФАБ упал, и прямо в дом – и мужика убило. Ну, придавило ФАБом, он не взорвался, а просто упал. Он, наверное, сорвался у них,

– говорится в сообщении.

Перехват разговоров россиян: слушайте запись ГУР

Бомбы нередко падают россиянам на головы: в чем причина?

По словам экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, российские КАБы все чаще падают на территории самой России из-за технических проблем и работы украинской ПВО.

Чтобы избежать поражения, российские пилоты нередко сбрасывают боеприпасы досрочно, из-за чего они не долетают до целей и представляют угрозу для гражданских.

Не лучше работает и российская ПВО. Боеприпасы нередко повреждают жилые дома, а в марте ПВО ошибочно сбила гражданский самолет вблизи Москвы. В результате авиакатастрофы погибли люди.