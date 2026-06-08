Про це свідчать перехоплені українськими розвідниками розмови росіян. Деталі повідомили в ГУР.

Дивіться також Брехав про "звірства" бійців ЗСУ: на війні загинув учасник "прямої лінії" Путіна Очір-Горяєв

Що відомо про випадок із падінням ФАБу на будинок росіянина?

З розмови можна довідатися подробиці випадку. Зазначається, що фугасна авіабомба з російського літака "нєштатно сошла" просто на хату жителя села Дубове Бєлгородської області Росії.

Унаслідок падіння бомби чоловік загинув. А боєприпас так і не здетонував.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Ну, ФАБ упал, и прямо в дом – и мужика убило. Ну, придавило ФАБом, он не взорвался, а просто упал. Он, наверное, сорвался у них,

– йдеться у повідомленні.

Перехоплення розмов росіян: слухайте запис ГУР

Бомби нерідко падають росіянам на голови: у чому причина?

За словами ексспівробітника СБУ Івана Ступака, російські КАБи дедалі частіше падають на території самої Росії через технічні проблеми та роботу української ППО.

Щоб уникнути ураження, російські пілоти нерідко скидають боєприпаси достроково, через що вони не долітають до цілей і становлять загрозу для цивільних.

Не краще працює й російська ППО. Боєприпаси нерідко пошкоджують житлові будинки, а у березні ППО помилково збила цивільний літак поблизу Москви. Унаслідок авіатрощі загинули люди.