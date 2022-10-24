Может ли российская группировка в Беларуси свергнуть Лукашенко и тогда пойти в наступление на Украину
Беларусь и Россия разворачивают общую региональную группировку войск. Не исключено, что эта армия может свергнуть самого Лукашенко, после чего отправиться в Украину.
Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в своем стриме, сообщает 24 канал. По его словам, после формирования союзной группировки войск Лукашенко станет совершенно не нужен.
Обратите внимание Может ли Лукашенко собрать достаточно армии и техники для наступления на Украину: мнение политолога
Может ли российская группировка в Беларуси свергнуть Лукашенко
Жданов предполагает, что военная группировка в Беларуси может свергнуть Лукашенко, захватить территорию этой страны, после чего пойти в наступление на Украину.
Там получается, что если они создают группировку больше армии Беларуси, а достаточно будет 50 тысяч, то это уже будет военный компонент больше, чем военный компонент Беларуси,
– заявил военный эксперт.
По его словам, этот компонент будет состоять, в частности, из числа военнослужащих Беларуси. И можно будет использовать эффект того, что у Лукашенко нет популярности в народе, поэтому белорусы, которых отмобилизуют из состава этой объединенной группировки, могут согласиться пойти на то, чтобы снять его с должности.
Может ли российская группировка в Беларуси сбросить Лукашенко и пойти в наступление на Украину: смотрите видео
Де-факто это будет оккупация Беларуси
Жданов заметил, что потом эти военные могут использоваться как инструмент. Поэтому формирование такой группировки под эгидой союзного государства – это де-факто оккупация Беларуси.
То есть, если раньше мы говорили с вами, что пока Лукашенко не отдал приказ своей армии наступать и она автоматически не перешла под управление Генерального штаба Российской Федерации, у него есть шанс удержаться у власти,
– сказал эксперт.
Сейчас, заметил он, Лукашенко приближается к тому пределу, когда после формирования союзной группировки войск станет совершенно не нужно. Эта группировка может обеспечить смену режима, тем более что самопровозглашенный президент Беларуси не пользуется популярностью в народе.
А дальше, добавил Жданов, можно будет осуществлять политику по защите Беларуси от НАТО и от угрозы с Украиной, как это идеологически раскручивают в Российской Федерации.
Развертывание в Беларуси совместной с Россией группировки войск: главное
- Россия пытается затянуть Беларусь в открытую войну с Украиной. В ГУР МО Украины заявили, что Путин изо всех сил пытается склонить Лукашенко отважиться на это решение.
- Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. В МВД Украины оценили вероятность нападения из Беларуси.
- 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал маразматическое заявление о том, что Украина готовит удар по его государству и на это будет ответ.
- В Беларусь в ночь на 15 октября прибыли первые эшелоны с русскими военными. Их встретили "с хлебом и солью".