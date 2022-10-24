Может ли российская группировка в Беларуси свергнуть Лукашенко и тогда пойти в наступление на Украину

Беларусь и Россия разворачивают общую региональную группировку войск. Не исключено, что эта армия может свергнуть самого Лукашенко, после чего отправиться в Украину.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в своем стриме, сообщает 24 канал. По его словам, после формирования союзной группировки войск Лукашенко станет совершенно не нужен.

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Может ли российская группировка в Беларуси свергнуть Лукашенко

Жданов предполагает, что военная группировка в Беларуси может свергнуть Лукашенко, захватить территорию этой страны, после чего пойти в наступление на Украину.

Там получается, что если они создают группировку больше армии Беларуси, а достаточно будет 50 тысяч, то это уже будет военный компонент больше, чем военный компонент Беларуси,

– заявил военный эксперт.

По его словам, этот компонент будет состоять, в частности, из числа военнослужащих Беларуси. И можно будет использовать эффект того, что у Лукашенко нет популярности в народе, поэтому белорусы, которых отмобилизуют из состава этой объединенной группировки, могут согласиться пойти на то, чтобы снять его с должности.

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Де-факто это будет оккупация Беларуси

Жданов заметил, что потом эти военные могут использоваться как инструмент. Поэтому формирование такой группировки под эгидой союзного государства – это де-факто оккупация Беларуси.

То есть, если раньше мы говорили с вами, что пока Лукашенко не отдал приказ своей армии наступать и она автоматически не перешла под управление Генерального штаба Российской Федерации, у него есть шанс удержаться у власти,

– сказал эксперт.

Сейчас, заметил он, Лукашенко приближается к тому пределу, когда после формирования союзной группировки войск станет совершенно не нужно. Эта группировка может обеспечить смену режима, тем более что самопровозглашенный президент Беларуси не пользуется популярностью в народе.

А дальше, добавил Жданов, можно будет осуществлять политику по защите Беларуси от НАТО и от угрозы с Украиной, как это идеологически раскручивают в Российской Федерации.

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