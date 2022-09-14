Империя начинает распадаться изнутри, – Жданов о конфликтах в россии из-за поражений на фронте

ВСУ продолжают успешно освобождать оккупированные территории. Между тем в россии начинает нарастать конфликт, который может привести к распаду империи.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что в ближайшие месяцы в россии будут проходить необратимые процессы.

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В россии назревает конфликт

Жданов считает, что на фоне провалов на фронте в самой россии существенно меняется риторика. Дальше будет нарастать конфликт среди военных, ведь командиры среднего звена, находящиеся в Украине и руководящие оккупантами, не могут выполнить исходящие из москвы приказы.

Здесь назревает конфликт. И либо генеральный штаб встанет на сторону войск и тогда конфликт перебрасывается в москву – между арбатом и кремлем.

– сказал военный эксперт.

Он пояснил, что генеральный штаб в россии военные называют арбатским военным округом. Потому что он там расположен территориально.

Или генеральный штаб становится на сторону кремля. Тогда конфликт внутри войска. Это еще хуже,

– подчеркнул Жданов.

Тогда, отметил он, управление российской армией будет полностью утрачено, войска в Украине начнут сниматься с позиций и постараются пересечь границу, чтобы вернуться домой.

Жданов о конфликтах в россии и начале распада империи: смотрите видео

"Империя начинает распадаться изнутри"

Жданов отметил, что в ближайшие месяцы в российской федерации можно будет наблюдать необратимые процессы.

Мы стоим на пороге очень интересных событий, когда империя начинает распадаться изнутри,

– заявил военный эксперт.

Ведь, по его словам, для того чтобы солдат вернулся в окоп и начал воевать за какую-то идею, должна быть соответствующая мотивация, кроме денег. А вернуть или создать с нуля идеологию этой войны невозможно.

Поэтому, добавил Жданов, ситуация в россии будет идти развалом. Сначала будет потеряна управляемость войсками, далее силовыми структурами, а затем и обществом.

Ситуация на фронте: последние новости

В Харьковской области воины ВСУ освободили уже 8 500 квадратных километров и 388 населенных пунктов. В них проживает около 150 тысяч человек.

Российские оккупанты пытаются наступать лишь на ориентировочно 20 километрах фронта. Советник ОП Алексей Арестович отметил, что это участок из 1300 км фронта, на которых идут активные бои.

Украинские военные продолжают успешное контрнаступление на Юге. Уже известно, что почти вся Херсонщина находится под огненным контролем ВСУ. Более того, враг продолжает паниковать.

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