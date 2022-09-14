Империя начинает распадаться изнутри, – Жданов о конфликтах в россии из-за поражений на фронте
ВСУ продолжают успешно освобождать оккупированные территории. Между тем в россии начинает нарастать конфликт, который может привести к распаду империи.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что в ближайшие месяцы в россии будут проходить необратимые процессы.
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В россии назревает конфликт
Жданов считает, что на фоне провалов на фронте в самой россии существенно меняется риторика. Дальше будет нарастать конфликт среди военных, ведь командиры среднего звена, находящиеся в Украине и руководящие оккупантами, не могут выполнить исходящие из москвы приказы.
Здесь назревает конфликт. И либо генеральный штаб встанет на сторону войск и тогда конфликт перебрасывается в москву – между арбатом и кремлем.
– сказал военный эксперт.
Он пояснил, что генеральный штаб в россии военные называют арбатским военным округом. Потому что он там расположен территориально.
Или генеральный штаб становится на сторону кремля. Тогда конфликт внутри войска. Это еще хуже,
– подчеркнул Жданов.
Тогда, отметил он, управление российской армией будет полностью утрачено, войска в Украине начнут сниматься с позиций и постараются пересечь границу, чтобы вернуться домой.
Жданов о конфликтах в россии и начале распада империи: смотрите видео
"Империя начинает распадаться изнутри"
Жданов отметил, что в ближайшие месяцы в российской федерации можно будет наблюдать необратимые процессы.
Мы стоим на пороге очень интересных событий, когда империя начинает распадаться изнутри,
– заявил военный эксперт.
Ведь, по его словам, для того чтобы солдат вернулся в окоп и начал воевать за какую-то идею, должна быть соответствующая мотивация, кроме денег. А вернуть или создать с нуля идеологию этой войны невозможно.
Поэтому, добавил Жданов, ситуация в россии будет идти развалом. Сначала будет потеряна управляемость войсками, далее силовыми структурами, а затем и обществом.Важно! Кремль впервые откровенно признал поражение с начала полномасштабного вторжения в Украину. Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что теперь в москве активно обсуждают ее причины и всячески пытаются снять ответственность с путина.
Ситуация на фронте: последние новости
- В Харьковской области воины ВСУ освободили уже 8 500 квадратных километров и 388 населенных пунктов. В них проживает около 150 тысяч человек.
- Российские оккупанты пытаются наступать лишь на ориентировочно 20 километрах фронта. Советник ОП Алексей Арестович отметил, что это участок из 1300 км фронта, на которых идут активные бои.
- Украинские военные продолжают успешное контрнаступление на Юге. Уже известно, что почти вся Херсонщина находится под огненным контролем ВСУ. Более того, враг продолжает паниковать.
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