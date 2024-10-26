Путин не сможет продолжать войну: экономика России может просто "лопнуть"

Влияние санкций на Россию не такое мощное, как хотелось бы. Однако это не означает, что они не приводят к определенным критическим последствиям для российской экономики.

Состояние российской экономики напрямую влияет на возможность Кремля продолжать войну. Сейчас России удается держаться на плаву, однако вечно это не продлится. Когда и почему упадет российская экономика, 24 Каналу рассказал Валерий Пекарь – преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы.

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Что держит российскую экономику на плаву

В начале полномасштабного вторжения украинские союзники начали вводить новые санкции против России. Казалось, что российская экономика не удержится на плаву и через год или полтора просто рухнет. Однако за фактически три года большой войны Россия научилась ловко обходить санкции и обеспечивать себя всем необходимым.

Российская экономика действительно стоит и держится. Но здесь действуют несколько факторов. Во-первых, санкции были очень частичными и ограниченными. Огромное количество санкций, которые нужно было наложить, не были введены. В частности, на теневой флот России, который по сей день используют для международных перевозок, нарушая при этом все нормы международно-морского права,

– отметил Валерий Пекарь.

Другой фактор, который помогает России держаться, это способы обхождения санкций. С этим не слишком эффективно борются.

А вот когда Запад был вынужден ограничить мировой терроризм в доступе к ключевым технологиям, институты финансового мониторинга и западные спецслужбы сумели это сделать. Чтобы ограничить Россию, на Западе, к сожалению, нет политической воли.

"Если бы сейчас захотелось перекрыть все ключевые каналы обхода санкций, это не было бы сложно сделать. Третий фактор устойчивости российской экономики – это высокая эффективность российского правительственного экономического блока. Там работают специалисты, которые смогли удержать экономику", – объяснил Пекарь.

Другим важным фактором является большая финансовая подушка безопасности, запас прочности, который Россия накопила за годы перед полномасштабным вторжением.

Сколько еще продержится экономика России

Несмотря на все попытки российского руководства держать экономику на плаву, начались определенные необратимые процессы, которые будут иметь серьезное влияние в долгосрочной перспективе.

Состояние российской экономики далеко не идеальное, эта экономика перегрета, о чем свидетельствуют постоянные поднятия учетной ставки. Еще какое-то время, очевидно, она продержится, но это не может длиться вечно. Она просто "лопнет", но это произойдет не завтра, не через неделю или месяц,

– отметил преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы.

Сейчас экономика поддерживает российскую военную машину. ВПК получил огромные средства и возможность платить высокие зарплаты, привлекая специалистов из всех гражданских отраслей, что помогло нарастить способности.

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"Есть большое отличие между Украиной и Россией. Российское общество является авторитарным, все приказы там идут из центра. В Украине общество является демократическим, где субъектами являются миллионы граждан. Это означает, что Украине гораздо лучше удаются инновации, но хуже удается масштабирование. Авторитарный режим на коротких отрезках времени умеет лучше мобилизовать ресурсы для масштабирования военного производства", – объяснил Пекарь.

Вместе с тем России все равно не хватает важных материалов, которые приходится закупать у своих союзников.

"Специалисты говорят, что к концу 2025 года иссякнут огромные запасы военной техники, которые России перешли в наследство от СССР. Производство этой техники не восстанавливается. Поэтому российский ВПК является мощным, но уязвимым и по этим уязвимостям нужно бить", – подытожил Пекарь.