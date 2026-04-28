Российская элита очень хочет "слить" Путина: военный назвал красноречивый признак

В России все больше звучит голосов, недовольных действующей властью. Если раньше пропагандисты расхваливали действия Кремля, то сегодня разрешают себе выражать недовольство. Это признак определенных процессов, происходящих в стране-агрессоре.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала предположил, с чем связано появление критики действий Владимира Путина. Он предположил, к чему такими заявлениями готовят россиян в будущем.

О чем свидетельствует усиление критики власти в России?

Сазонов отметил, что это интересная тенденция, когда российские военкоры откровенно выражают недовольство действиями Путина, который все запрещает. Речь идет о блокировании соцсетей и замедленной работе мобильного интернета в России.

Ранее за такое высказывание на z-военкоров сразу писали бы доносы, а сейчас его, по словам политолога, репостят.

Следует знать. Кирилл Сазонов обратил внимание на то., что z-военкоры уже не боятся жестко критиковать Путина. Он привел цитату одного из пропагандистов, который пишет о том что, "когда какой-то человек в свои 70+ лет от роду не думает, а только запрещает всем и все, это называется "деменция". Сазонов считает, что военкор приказал именно Путина, и это показательно, и свидетельствует о том, что критики российской власти осмелели.

"Пока критики Путина еще не называют на прямое его имя. Но тенденция на такое отношение к действиям власти в России распространяется. Они уже набрасывают понемногу на Путина, потому что у них есть ощущение, что он уже ненадолго. Он или проигрывает войну, или его ликвидируют украинцы, или свои", – заметил военнослужащий.

Этим заявлениям российских пропагандистов следует доверять, по мнению политолога, потому что они очень тонко реагируют на процессы, происходящие в российском обществе и власти.

Они не ошибаются, ведь выживают благодаря тому, что всегда вовремя меняют позицию, переобуваются. Потому что тот, кто это делает медленно, уже не живой. Поэтому на их заявления следует обратить внимание – они очень показательны,

– объяснил он.

Военнослужащий предположил, что таким образом российское общество готовят или оно само созревает к тому, что "Акела" уже старый, он промахивается и его нужно его на кого менять.

А дальше обычно или случается какая-нибудь болезнь, или передозировка свинца в организме, или удар табакерки, или еще что-то,

– заметил Кирилл Сазонов.

Поэтому, добавил он, российская элита очень хочет "слить" Путина.

Что происходит в России?

В стране-агрессорке волну возмущения вызвали ограничение доступа к интернету и блокировка работы мессенджеров. Эти действия повлияли на рейтинг Путина, стремительно падающий. По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочко, в России население не удовлетворено последствиями войны в Украине и ситуацией в экономике, и там уже появился тезис "кухонная революция".

Сегодня в России как во времена Брежнева россияне обсуждают на кухнях правильно ли проводят политику власть, или нет. Поэтому, как считает Клочко, нельзя исключать, что с Россией может произойти то же, что и вышло из СССР.

В то же время в российском обществе все громче звучит недовольство властью. Блоггеры комментируют ее откровенные провалы. Однако по словам политтехнолога Тараса Загороднего, негативные высказывания по Кремлю российских лидеров мнений направлены на канализацию протестов и это "внутренние игры ФСБ".