Российская элита уже тестирует, смогут ли россияне жить без Путина в эфире – военный ВСУ
В этом году кремлевский диктатор Владимир Путин не будет выступать на большой пресс-конференции. Скорее всего, ему просто нечего сказать. Среди других причин – состояние здоровья.
Пустить двойника – не проблема. Более того, мы прекрасно понимаем, что пресс-конференция президента России – это не пресс-конференция президента Украины. Есть список вопросов и ответов, все срежиссировано и организовано. Об этом 24 канала сказал военный ВСУ Кирилл Сазонов.
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Ситуация ужасная
По словам военнослужащего, всем видно, что ситуация очень плохая – и с экономикой, и с мобилизацией, и с войной в Украине, с международной изоляцией, и с дипломатией.
Потому никакие заготовленные вопросы и ответы не спасают. Действительно сказать нечего, поэтому приходится молчать,
– отмечает военнослужащий.
Впрочем, добавляет он, есть конспирологическая теория, что русская элита тестирует реакцию глубинного русского народа на отсутствие царя в эфире. "Будут ли переживать, расстраиваться, скучать – или всем пофиг. Если пофиг, значит можно его изымать из обращения как ветхую купюру", – подытожил Сазонов.
Путин изолируется в бункере
- Помимо выступления в верхней палате российского парламента Владимир Путин отказался от всех новогодних празднований в Кремле. Предварительно, Новый год диктатор встретит в бункере на Востоке Уральских гор.
- Предполагают, что причиной отмены традиционных мер является здоровье Путина: либо он сам заболел и пытается сбежать в бункер, либо очень боится заболеть, поэтому пытается скрыться от гриппа за Уралом. СМИ сообщают, что российский президент отказался от празднований именно из-за того, что уже ряд депутатов заболели штаммом гриппа H1N1. К слову, в Москве прогнозируют, что именно этот штамм сильно ударит по России.
- Однако диктатор встретит Новый год не один. По данным телеграм-канала Генерал СВР, который часто публикует новости о российско-украинской войне, за праздничную программу для Путина будет отвечать Алина Кабаева, которая вместе с диктатором отправится в изоляцию в уральский бункер.