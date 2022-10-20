Оккупанты вывозят людей из Херсона автобусами: активист опроверг пропаганду об "эвакуации"

Российские захватчики проводят так называемую "эвакуацию" в Херсонской области. Пропагандисты распространяют кадры людей в очередях, которые якобы хотят выехать с правого берега Днепра.

Однако такая картинка не имеет ничего общего с реальностью. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Россияне пытаются создать картинку "эвакуации" из Херсона

По его словам, оккупанты распространили сюжет о якобы огромных очередях на "эвакуацию" из Херсона.

Однако на самом деле это обычная очередь на катера в Голую Пристань и Олешек. Из-за отсутствия мостов и возможности для гражданских передвигаться по Днепру большинство херсонцев вынуждены пользоваться именно катерами, чтобы добраться до Голой Пристани и Олешек,

– рассказал активист.

По его словам, люди с правого берега Днепра ездят в Херсон на лечение или продавать овощи на рынках. А потом возвращаются домой катерами из речного порта в Херсоне. Именно этих людей оккупанты и пытались выдать за желающих "эвакуироваться" из города.

Кто действительно хочет выехать с правого берега Днепра

Молчанов отметил, что есть и такие люди, которые, поддавшись российской пропаганде, действительно хотят покинуть правобережье. Однако таких – меньшинство.

Преимущественно это поклонники "русского мира" и коллаборанты.

Также хотят уехать паникеры, которых испугали слухи об уничтожении плотины Каховской ГЭС . Как отметил Молчанов, "эвакуация" в таком случае нелогична. Ведь если гипотетически предположить, что дамба Каховской ГЭС действительно может быть по каким-то причинам взорвана, то именно на левом берегу Днепра находится гораздо опаснее, чем на правом .

Россияне вывозят людей из Херсона автобусами

Как рассказал херсонский активист, россияне в своих сюжетах уверяют, что людей "эвакуируют" из Херсона именно катерами.

Однако на самом деле были зафиксированы автобусы, которые ехали из речпорта через Херсон на мост через Днепр. Возле Антоновского моста оккупанты построили мост из барж на 2 полосы, которым и начали так называемую "эвакуацию",

– сообщил Молчанов.

Он отметил, что 19 октября по этому маршруту из Херсона выехали 60 автобусов. Однако сколько там было херсонцев, сказать сложно.

Истинная цель так называемой "эвакуации"

По словам херсонского активиста, так называемая "эвакуация" не имеет ничего общего с заботой о людях. На самом деле оккупанты имеют 2 цели.

Россияне хотят перебросить на правобережье Херсонщины дополнительные войска .

. Также "эвакуация" нужна, чтобы ФСБшники, росгвардейцы и Владимир Сальдо с его администрацией имели законное право убежать на левый берег Днепра . Молчанов добавил, что гауляйтер Херсонщины хочет руководить оккупированной территорией "из безопасного Геническа, а не из Херсона, где его ежеминутно подстерегает смерть".

Что ждет украинцев после "эвакуации"

оккупанты распространяют листовки с призывом к людям эвакуироваться с правого берега Днепра. При этом людей побуждают ехать в другие населенные пункты, которые расположены ближе к Крыму, или даже в Россию. Тем, кто согласится поехать в российские регионы, якобы даже обещают там предоставить жилье.

"Эвакуация" означает, что человек навсегда лишится возможности вернуться сюда. Скорее всего, в России придется поселиться во временном жилье. Ведь у России ограничено количество сертификатов на жилье, – сказал Молчанов.

Херсонский активист добавил, что у России есть около 3 тысяч свободных сертификатов на предоставление жилья.

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"Скорее всего, они достанутся коллаборантам. А те, кто повели себя на обещания россиян, так и останутся в общежитиях и бараках Сибири", – отметил он.

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