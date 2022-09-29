Крымские татары убегают тысячами: Чубаров об ужасных проблемах, возникающих на границах

В рамках объявленной частичной мобилизации россияне мобилизуют жителей временно оккупированных территорий, в том числе Крыма. Чтобы избежать попадания в российскую армию, граждане Украины вынуждены бежать в третьи страны через территорию россии.

Россияне пытаются мобилизовать украинцев с оккупированных территорий

Об этом 24 каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, никто точно не знает, сколько именно людей уже мобилизовали в Крыму, но только в одном пункте сбора в Севастополе к присяге привели 2 тысячи человек.

Обратите внимание В Крыму до 21 сентября была скрытая мобилизация: подтвердили гибель почти 160 военных

Чубаров подчеркнул, что они раньше проходили срочную службу в украинской армии, и поскольку никакого отношения к российским войскам не имели, их принудили принять присягу стране-агрессору. Однако среди них нет большинства крымских татар.

Нужны "зеленые" коридоры для украинцев с оккупированных территорий

Коренное население Крыма, крымские татары, в основном прислушивались к призывам украинского правительства, президента Украины, Меджлиса крымскотатарского народа, и во избежание принудительной мобилизации сейчас тысячами направляются в другие страны. Однако сделать это можно только через территорию россии – другого пути нет.

Глава Меджлиса пояснил, что выбор таких стран, куда можно уехать, очень ограничен из-за того, что люди, уже девятый год живущие в оккупации, имеют проблемы с документами, а россия – почти полностью изолирована от мира.

В первую очередь люди выезжают в Казахстан, потому что туда можно выехать по внутреннему паспорту Украины или же россии, если такой пришлось получить принудительно. Также пытаются уехать в Грузию, но там пока просто катастрофическая ситуация на границах.

Страны Балтии и Польша сейчас ужесточили требования к пересекающим их границы. А у многих граждан Украины из временно оккупированного Крыма просрочены загранпаспорта, не осталось украинских документов или есть дети, которые родились уже за время оккупации и никогда не имели таких документов. Следовательно, по закону таких людей не пропускают через границы – ситуация трагическая.

"Поэтому сейчас нужно межправительственное срочное решение этой проблемы. Надо создавать зеленый коридор для граждан Украины, избегающих мобилизации, вроде того, что был в феврале – марте 2022 года, когда женщин с детьми, несмотря на то, что у многих из них не было документов, пропускали на территории Польши, Румынии и других стран", – считает Чубаров.

Он подчеркнул, что в такой ситуации уже важна слаженная работа Государственной миграционной службы, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, всех дипломатических учреждений.

Я повторяю – это тысячи и тысячи граждан Украины, которые сейчас пытаются именно таким образом избежать мобилизации. Других путей пока в Крыму нет,

– говорит Чубаров.

Мужчинам нужно возвращаться в Украину

Он также призвал украинских мужчин, которым приходится сейчас убегать от российской мобилизации на оккупированных территориях, возвращаться на материковую Украину, как только они уладят вопросы безопасности своих семей в других странах.

Здесь их миссия – быть вместе с теми крымскими татарами, которые сейчас в рядах ВСУ защищают украинскую независимость и готовятся к освобождению Крыма,

– подчеркнул глава Меджлиса.

Поэтому, по его убеждению, сейчас необходимо вести переговоры с международными партнерами Украины, чтобы обеспечить их семьи – женщин с детьми – хотя бы элементарными условиями, а вместе с тем обеспечить места, где вернувшиеся в Украину мужчины смогут находиться первое время, пока решают вопросы относительно документов и прочего.

Рефат Чубаев рассказал о ситуации с мобилизацией в Крыму: смотрите видео

Приказ о мобилизации крымских татар