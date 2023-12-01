Какая география продажи российской нефти: экономист назвал крупнейших покупателей

Доля российской нефти на мировом рынке достаточно значима, поэтому полностью от нее отказаться – невозможно. Каждая страна самостоятельно определяет свою политику по торгово-экономическим связям с Россией.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что вопрос российской нефти очень важен. По его словам, 10% бюджета страны-агрессора формируется благодаря нефтедолларам.

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Кто до сих пор покупает российскую нефть

По разным оценкам за 2022 год россияне продали нефти более чем на 300 миллиардов долларов, а нефтепродуктов на 75 – 80 миллиардов. Мы можем лишь представить уровень доходов, которые Путинский режим получает для того, чтобы вкладывать в войну.

Стоит подчеркнуть, что по территории Украины проходит нефтепровод "Дружба", который качает достаточно большие объемы нефти в Венгрию и даже некоторые немецкие нефтеперерабатывающие предприятия.

Эта нефть попадает в Словакию, Болгарию, а там ее переработают в продукты, которые, в частности, использует Евросоюз. Такая странная ситуация будет до конца 2024 года, потому что это было единственным условием согласования венграми санкционных ограничений против российской нефти,

– рассказал Олег Пендзин.

После того как ввели эмбарго на российскую танкерную нефть, существенно изменилась география ее продажи. Есть три страны, которые покупают около 85% российской нефти. Крупнейшими покупателями являются Индия, Китай и Турция.

Экономист рассказал, как Россия обходит санкции: смотрите видео

Что не так с танкерной нефтью

Согласно правилам, ни один танкер не выйдет из порта, пока корабль и сам груз не застрахует страховая компания. Практически весь рынок страховщиков составляют европейские компании, а самая большая из них расположена в Великобритании. Поэтому россияне начали покупать танкеры, которым более 15 лет и страхуют их в российских страховых компаниях. Там никто не контролирует соблюдают ли они ограничения цены в 60 долларов за баррель нефти.

"Например, для того, чтобы Индия не выходила за эти ограничения, то цена нефти действительно была 60 долларов, но сильно накручивали транспортные расходы. В этих ситуациях цена продажи российской нефти составляла более 70 долларов за баррель. Хотя на бумаге все было по- другому", – добавил экономист.

Какой выход нашли

Такая ситуация сильно взволновала европейцев. Сначала они запретили выходить в порты танкерам, застраховавшимся в европейских страховых компаниях. Следует понимать, что достаточно большой объем российской нефти идет по Балтийскому морю. В ближайшее время у Дании, вероятно, будет возможность проверять стоимость перевозимой в танкерах нефти. Ведь любой корабль, направляясь по Балтийскому морю, проходит через территориальные воды Дании.

Известно, что Индия и Китай покупают российскую нефть национальной денежной единицей. Если для китайской валюты еще можно найти способы реализовать ее в китайские товары, то с Индией ситуация чрезвычайно сложная.

На счетах российских банков сосредоточено 40 миллиардов долларов в рупиях. Индийцы предложили вложить эти деньги обратно в индийскую экономику, потому что товарных потоков, которые нужны России и которые можно купить за рупии, нет,

– подчеркнул экономист.

Россияне переходят ограничения в цене на нефть, и это сильно волнует американцев и европейцев. Мы видим даже открытые уголовные производства против людей, помогающих стране-агрессору. Следовательно, пока россияне ищут способы обхода санкционных ограничений, Европа и США так же ищут механизмы усиления контроля, чтобы не дать возможности россиянам зарабатывать на нефти.

К примеру, алмазный бизнес, который должны ограничить в санкционном пакете, в год приносит России 4 миллиарда долларов. Нефтяной бизнес приносит 300-350 миллиардов. Только представьте разницу. Кстати, торговля золотом приносит от 13 до 18 миллиардов долларов,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Сегодня нефть – это основной источник поступления средств в российский бюджет, поэтому к ней такое пристальное внимание. Полностью запретить российскую нефть нельзя, потому что общий баланс ее добычи и использования очень важен.

"Если забрать российское сырье с рынка, то фактический баррель нефти поднимется до 110 – 115 долларов. Это станет мощным ударом по мировой экономике и по кошелькам европейцев и американцев. Поэтому от российской нефти отказаться нельзя", – подытожил экономист.

Какая ситуация с российской нефтью