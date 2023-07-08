Оборона оккупантов на Юге хрупкая, Россия перебрасывает туда последние резервы: анализ ISW

Развертывание почти всей российской Восточной группировки войск и крупных подразделений Южного военного округа на линии фронта на Юге Украины означает одно – российская оборона на этом участке может быть хрупкой.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете. Аналитики отметили слабые места врага и спрогнозировали, как будет развиваться ситуация на поле боя в ближайшее время на Юге.

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Какая оборона врага на Юге

Отмечают, что единственный резерв, который российские вооруженные силы имеют на Юге Украины, состоит из частей 29 общевойсковой армии — наименьшей общевойсковой армии Восточного военного округа, которая имеет только одно маневровое соединение: 36-ю мотострелковую бригаду.

Более того, части 36-й ОМБР участвовали в битве за Киев в начале 2022 года и сражались под Угледаром в начале 2023 года, поэтому, вероятно, деградировали и ослабли.

Что будут делать оккупанты

Российская оборона на Юге Украины хоть и грозная, но не всесильная. Оккупантам на Юге, вероятно, придется отступить на оборонные позиции без существенной поддержки со стороны оперативных резервов, если украинские войска совершат оперативный прорыв,

– считают аналитики.

Тактический уход является чрезвычайно сложной военной задачей, и непонятно, смогут ли российские силы успешно отойти из своих первых рубежей на другие подготовленные рубежи в боевом состоянии, особенно если эти силы и стоящие за ними в эшелоне ослаблены и не поддерживаются.

Захватчики испытывают животный страх

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что захватчики планируют побег из оккупированного Мариуполя. Уже разработанный план предусматривает "эвакуацию" из города в Россию коллаборантов, документации и наиболее ценного имущества.

В Мариуполе 28 мая из-за "хлопка" недалеко от города погибли более 100 российских военных.

! В ISW резюмировали, что украинские силы, вероятно, предпринимают постепенные усилия по систематическому снижению боевого могущества России на юге Украины со временем, повышая слабость российской обороны.