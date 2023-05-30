"Была, есть и будет антивоенной": дочь Соловьева неожиданно раскритиковала Путина и Россию
В России назревает еще один "мощный протест" от оппозиционных либералов. При этом – откуда не ждали. В этот раз Путина критикует дочь пропагандиста Соловьева. С начала полномасштабного вторжения девушка выставила в тектоке два антивоенных видео.
Расследование оппозиционной деятельности Екатерины Соловьевой провел один из российских телеграмм-каналов, передает 24 Канал. Девушка в соцсетях заявила, что весь ее творческий труд антивоенный. За последний год Екатерина поставила в Москве спектакль о женском менструальном цикле и выступила с концертом против мобилизации.
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Что известно о дочери пропагандиста Соловьева
Екатерина Соловьева ежегодно на свой день рождения публикует в соцсетях призывы донатить на российский фонд "Насилию.нет" и еще одну организацию – "ОВД-инфо". Позицию своего отца она вроде бы не поддерживает – в начале вторжения России в Украину она выставила два антивоенных тиктока.
Но этим ее деятельность не ограничилась – 21 сентября 2022 года, после объявления мобилизации в России, она анонсировала концерт своей группы The BlueStocking и заявила, что все ее творчество "всегда было, есть и будет антивоенным".
Однако публично отца, известного российского пропагандиста Владимира Соловьева, Екатерина не критикует. Напротив, в ее соцсетях кое-где появляются сообщения о нем, поздравления с праздниками. Одну публикацию Екатерина сопроводила подписью "Спасибо за то, что ты мой папа".
Тем временем Соловьев в прямом эфире российского телевидения продолжает придумывать сказки об Украине. В этот раз он заявил, что Украине якобы уже скоро передадут ядерное оружие.
Мы понимаем, что нет такого вопроса – дадут или не дадут тактическое ядерное оружие Украине. Есть вопросы – когда дадут. То есть ясно, что никаких табу нет.
– сказал он.
Он убежден, что дадут ядерное оружие Украине под предлогом развития промышленности.
Как российская пропаганда лжет о войне в Украине
- Недавно в Великобритании посол России устроил истерику из-за проигрышей армии оккупантов в Украине. Он заявил, что Россия еще не серьезно воюет. Ну а потом уже традиционно обвинил Украину в том, что она "8 лет бомбила Донбасс".
- Пытаются врать оккупанты и об украинском военном командовании – недавно в российских пабликах начали распространяться фейки о "ранении" и исчезновении Залужного. Распространяли дезинформацию россияне для того, чтобы оттянуть контрнаступление.
- Кроме того, недавно Россия обвинила Украину и в подготовке ядерного теракта в Харькове. По словам пропагандистов, украинские военные якобы планировали взорвать отработанное ядерное топливо и затем обвинить Россию.