В российской оппозиции заявили, что без Украины и Запада не свергнут режим Путина

Российская оппозиция не может самостоятельно справиться с режимом Путина и нуждается в существенной поддержке Запада и Украины для того, чтобы свергнуть его и стать на демократический путь.

Запад призывает российскую оппозицию к действиям

Об этом заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков на стриме на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал. Он заявил, что внутри российской элиты, которая кое-чем отличается от власти, бушует штурм.

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Гудков, участвовавший в съезде российских депутатов в Варшаве, пояснил, что сейчас от Запада в сторону российских оппозиционеров поступает два сигнала. Первый – о том, что нужно прекращать разговоры и переходить к действиям, определяться, что они должны сделать и как им в этом помочь.

Однако есть и второй сигнал, который, по словам Гудкова, становится все громче. В этом случае Запад также побуждает российскую оппозицию к действиям и готов ей помогать, но если этих действий так долго нет, возникает вопрос – способна ли Россия вообще на цивилизованное развитие, на демократию, на нормальные отношения, как внутри страны, так и с соседями. .

Следовательно, стремительно увеличивается количество людей, которые говорят: "К бесовой матери Россию, к чертовой матери эти 140 миллионов. Если они не способны ничего сделать, мы накроем их медным тазом, построим огромные изгороди и закроем их стеной".

Гудков заметил, что такие заборы сотнями километров уже возводят на границах с Россией. Ее соседи готовы поставить у границ пусковые установки и войска и вообще забыть, что существует эта страна, а она пусть идет своим историческим путем. Ведь пока оппозиционеры ничего не делают, Путин продолжает угрожать всему миру, включая применение ядерного оружия.

Россияне не знают, что делать

Гудков рассказал, что видит, как русский народ боится такого развития событий. Есть люди, которые говорят, что просто закрывать Россию нельзя, им нужна какая-то помощь, нужен какой-то выход, ведь организовать государственный переворот они не могут.

Он подчеркнул, что на самом деле очень много людей, и среди российской элиты, которые не хотели и не хотят войны, а 95% людей из этого круга даже не ожидали, что Путин решится начать ее.

Именно поэтому они хотят получить от Запада и Украины какую-то стратегию, чтобы показать, что они не причастны к войне, а просто не могут ничего сделать. Мол, даже если состоятельные и влиятельные люди выйдут и открыто выступят против войны, их просто арестуют, заберут бизнесы, конфискуют деньги и пустят их на ту же войну. В результате это закончится только усилением военной машины.

Десятки тысяч россиян с ресурсами, с опытом, с информационными возможностями не видят выхода,

– подчеркнул Гудков.

Какой помощи хочет российская оппозиция

Он добавил, что российские оппозиционеры вместе с Западом и Украиной должны разработать программу exit strategy, чтобы углубить раскол и так ненавидящих Путина элит и наконец свергнуть режим российского диктатора. Ведь руководство цивилизованных стран, в том числе и Украина, по его словам, должно понимать, что победой Украины война не закончится. Путин уйдет, модернизирует оружие, накопит еще тысячи танков, пушек, самолетов и через несколько лет вернется мстить.

Именно поэтому, по мнению оппозиционера, следует работать над общей стратегией для победы Украины и мировой коалиции над путинским режимом. В частности, одним из инструментов этого может быть создание вооруженных формирований, для чего и нужен был такой съезд, который именно состоялся в Варшаве.

Так, например, в войне на стороне Украины может бороться Российский корпус, ведь оппозиционеры четко зафиксировали право на силовое сопротивление власти со стороны русского народа. Он мог получить поддержку финансовыми и организационными ресурсами, а также информационными возможностями.

Гудков подчеркнул, что бойцы этого корпуса должны быть комбатантами и пользоваться всеми правами военнопленных в случае, если это потребуется. Это поддержит право народа на борьбу с тиранией, зафиксированное Декларацией о правах человека в 1948 году.

Ситуация серьезная, поэтому мы должны что-то делать. И Запад, и Украина, и российская оппозиция должны людям, желающим помочь ресурсами и стать бок о бок с украинцами, дать это сделать,

– подчеркнул Гудков.

Геннадий Гудков о помощи Запада и Украины, на которую рассчитывает российская оппозиция: смотрите видео

Российские военные могут пойти против Путина

Недовольство властью нарастает и в российской армии, ведь военных почти ничем не обеспечивают, а "усиливают" разве что мобилизованными без опыта и знаний. Именно поэтому, как объяснил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, военные – это едва ли не единственный слой населения России, который может восстать против Путина .

Более того, это понимают и в самом Кремле, поскольку недавно провели обучение с тяжелой техникой прямо на Красной площади на случай мятежа и мощных протестов.