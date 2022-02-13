Российская подводная лодка зашла в Черное море

Российская подводная лодка прошла через Босфор и вошла в Черное море. Речь идет о "Ростове-на-Дону" из состава 4-й отдельной бригады Черноморского флота России.

Об этом сообщают турецкие СМИ. Длина субмарины – около 70 метров.

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Лодка прошла через Босфор и вошла в Черное море

"Ростов-на-Дону" вошел в Босфор из Мраморного моря около 12:30. Примерно через 45 минут подводная лодка с вымпелом В-237, которая прошла под мостом Фатиха Султана Мехмета и подошла к берегу Эмирган, прошла в сторону Черного моря,

– сообщило издание Hurriyet.

Проход подлодки через Босфор сопровождали катера турецкой береговой охраны.

Россия начала "учения" возле оккупированного Крыма

Отметим, что Россия начала так называемые "учения" кораблей Черноморского флота вблизи побережья оккупированного Крыма. К так называемым "тренировкам" Москва привлекла фрегаты, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны. Участие в этом принимают около 10 тысяч человек.

Значительно больше здесь Россия начала "учения" у берегов оккупированного Крыма: в море вышли около 30 кораблей

Что известно о подлодке "Ростов-на-Дону":

Это российская дизель-электрическая подводная лодка.

Входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

Лодка заложена 21 ноября 2011 года, в 2014 году она была спущена на воду.

В 2020 году был направлен на плановый ремонт, в марте 2021 отправился в Средиземное море

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