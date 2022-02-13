Про це повідомляють турецькі ЗМІ. Довжина субмарини – близько 70 метрів.

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Човен пройшов через Босфор та увійшов у Чорне море

"Ростов-на-Дону" увійшов у Босфор з Мармурового моря близько 12:30. Приблизно через 45 хвилин підводний човен з вимпелом В-237, який пройшов під мостом Фатіха Султана Мехмета і підійшов до берега Емірган, пройшов у бік Чорного моря,

– повідомило видання Hurriyet.

Прохід підводного човна через Босфор супроводжували катери турецької берегової охорони.

Росія почала "навчання" біля окупованого Криму

Зазначимо, що Росія почала так звані "навчання" кораблів Чорноморського флоту поблизу узбережжя окупованого Криму. До так званих "тренувань" Москва залучила фрегати, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони. Участь в цьому беруть близько 10 тисяч осіб.

Значно більше тут Росія почала "навчання" біля берегів окупованого Криму: у море вийшли близько 30 кораблів

Що відомо про підводний човен "Ростов-на-Дону":

Це російський дизель-електричний підводний човен.

Входить до складу 4-ої окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Човен закладено 21 листопада 2011 року, у 2014 році він був спущений на воду.

У 2020 році був направлений на плановий ремонт, у березні 2021 вирушив у Середземне море.