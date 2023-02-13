Девочка Люба "хочет" на фронт: на российском телевидении показывают безумие

Российская пропаганда промывает мозги и взрослым и детям. Уже дошло до того, что 15-летняя девочка рвется на фронт, потому что "не может оставаться на стороне".

Российская пропаганда ежедневно производит огромное количество безумного и действительно "отбитого" контента. Они не бредут привлекать к своему "зомбоящику" даже детей.

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15-летняя девушка рвется на фронт

На одну из передач пригласили 15-летнюю Любу вместе с матерью. Девочке настолько промыли мозги, что она готова ехать воевать против Украины. Самое удивительное, что ее мама абсолютно одобряет выбор своей дочери.

15-летний подросток убеждена, что сейчас решается судьба всей России. И она не может к этому не приобщиться, потому что она – "патриот". Очевидно, что на смену "отмороженным" взрослым россиянам, которые сотнями погибают в Украине, растет "достойное поколение".

У меня глаза рвутся видеть такое. О чем мы говорим. Они уже так с детства на все последующие поколения насаждают такие нарративы. Выглядит это просто дико,

– прокомментировала ведущая 24 Канала.

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Она напомнила, что уже с 1 сентября в российских школах хотели ввести новые учебники, где будет раздел о так называемой "СВО". Там пытаются еще со школьного возраста насадить детям разные пропагандистские мифы, что Россия – "асвабадитель" и другой бред.

Выглядит это действительно дико. Это все (Россия – 24 Канал) должно быть уничтожено,

– подчеркнула ведущая 24 Канала.

Россия ежедневно теряет огромное количество военных