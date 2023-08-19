Соловьев решил рассказать Германии, где ее "настоящие" границы
Российский пропагандист Владимир Соловьев не перестает истерить. В этот раз он решил поговорить о "настоящих" границах Германии.
На 24 Канале прокомментировали очередное безумное заявление "рупора Кремля". Соловьев считает, что должны были остаться ФРГ и ГДР.
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"Кто вообще сказал, что Федеративная Республика Германия должна быть в тех границах, в которых она существует? Кто это решил?" – возмутился пропагандист.
Кто-то в зале ответил "американцы", и Соловьев согласился. По его мнению, Германия – это "оккупированная земля".
Соловьев выдал безумное заявление о Германии: смотрите видео
Пропагандисту "болит" судьба бывшей ГДР
"А куда делась Германская Демократическая Республика? Что, была демократическая процедура?" – пытался пошутить Соловьев, но как-то не очень удалось.Германская Демократическая Республика (ГДР) – марионеточное социалистическое немецкое государство, образованное 7 октября 1949 года на территории, подконтрольной СССР (в частности, советский сектор Берлина). Просуществовала до Воссоединения Германии 3 октября 1990 года.
А дальше Соловьева понесло. Он заявил, что можно восстановить границы не только ГДР, но и СССР и Югославии. Мировым лидерам было бы очень интересно это послушать.
Что еще визжал Соловьев на российском ТВ
- Заявления о "загнивающем Западе" не мешают пропагандисту покупать там недвижимость и отправлять туда на обучение детей. Когда ему об этом напомнили, он почему-то начал эмоционально оправдываться. Мол, его "невероятно талантливые и умные" сыновья сознательно вернулись в Москву.
- Ранее Соловьев обозвал Mercedes-Benz "нацистской св**очью". Он не смог сдержать эмоций из-за того, что немецкая автомобильная компания полностью отключила российских дилеров от своего программного обеспечения.
- Кроме того, пропагандист возмущался из-за падения национальной валюты. Мол, центробанк презирает российский народ.