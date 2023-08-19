На 24 Каналі прокоментували чергову божевільну заяву "рупора Кремля". Соловйов вважає, що мали б лишитись ФРН і НДР.
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"Хто взагалі сказав, що Федеративна Республіка Німеччина повинна бути в тих кордонах, у яких вона існує? Хто це вирішив?" – обурився пропагандист.
Хтось у залі відповів "американці", і Соловйов погодився. На його думку, Німеччина – це "окупована земля".
Соловйов видав божевільну заяву про Німеччину: дивіться відео
Пропагандисту "болить" доля колишньої НДР
"А куди поділась Німецька Демократична Республіка? Що, була демократична процедура?" – намагався пожартувати Соловйов, але якось не дуже вдалось.
А далі Соловйова понесло. Він заявив, що можна відновити кордони не тільки НДР, а й СРСР та Югославії. Світовим лідерам було б це дуже цікаво послухати.
Що ще верещав Соловйов на російському ТБ
- Заяви про "загнівающій Запад" не заважають пропагандисту купувати там нерухомість і відправляти туди на навчання дітей. Коли йому про це нагадали, він чомусь почав емоційно виправдовуватись. Мовляв, його "неймовірно талановиті і розумні" сини свідомо повернулись до Москви.
- Раніше Соловйов обізвав Mercedes-Benz "нацистською св**отою". Він не зміг стримати емоцій через те, що німецька автомобільна компанія повністю відключила російських дилерів від свого програмного забезпечення.
- Крім того, пропагандист обурювався падінням національної валюти. Мовляв, центробанк зневажає російський народ.