На 24 Каналі прокоментували чергову божевільну заяву "рупора Кремля". Соловйов вважає, що мали б лишитись ФРН і НДР.

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"Хто взагалі сказав, що Федеративна Республіка Німеччина повинна бути в тих кордонах, у яких вона існує? Хто це вирішив?" – обурився пропагандист.

Хтось у залі відповів "американці", і Соловйов погодився. На його думку, Німеччина – це "окупована земля".

Соловйов видав божевільну заяву про Німеччину: дивіться відео

Пропагандисту "болить" доля колишньої НДР

"А куди поділась Німецька Демократична Республіка? Що, була демократична процедура?" – намагався пожартувати Соловйов, але якось не дуже вдалось.

Німецька Демократична Республіка (НДР) – маріонеткова соціалістична німецька держава, утворена 7 жовтня 1949 року на території, підконтрольній СРСР (зокрема, радянський сектор Берліна). Проіснувала до Возз'єднання Німеччини 3 жовтня 1990 року.

А далі Соловйова понесло. Він заявив, що можна відновити кордони не тільки НДР, а й СРСР та Югославії. Світовим лідерам було б це дуже цікаво послухати.

Що ще верещав Соловйов на російському ТБ