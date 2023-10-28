Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что путинский режим откровенно выступает за уничтожение израильского народа боевиками ХАМАС.
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Раскол среди путинистов
Соловьев во время своего эфира отметил поддержку ХАМАС и заявил, что Россия должна "объединиться с арабским миром". Эти слова очень не понравились гостю программы Якову Кедми, поэтому между ними началась дискуссия.
Игорь Яковенко отметил, что у Соловьева в эфире появлялось несколько евреев, которых пропаганда использовала, чтобы они обвиняли Украину в якобы "нацизме". Однако сейчас эта группировка раскололась, потому что Россия открыто поддерживает преступления ХАМАС против израильского народа.
Сначала от этой группировки откололся Евгений Сатановский, являющийся гражданином России, однако по национальности он еврей. Путинист определился, что он не сторонник ХАМАС, поэтому Соловьев его уволил. Теперь свое мнение озвучил и Кедми.
Кедми – один из сторонников Путина. Он гражданин Израиля, ему не на руку выступать за поддержку ХАМАС. Поэтому сейчас мы видели эту перепалку. Думаю, в ближайшее время мы не увидим его в эфире Соловьева. Если и увидим, то это будут постоянные дискуссии,
– считает оппозиционер.
Яковенко о расколе между пропагандистами: смотрите видео
Война между ХАМАС и Израилем: последнее
- Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что вечером 27 октября Израиль расширит наземную операцию в Секторе Газы. Он подчеркнул, что Израиль будет в дальнейшем атаковать Газу и ее окрестности.
- Издание New York Times написало, что вечером 27 октября армия Израиля, вероятно, вошла в Сектор Газы. Генерал-майор армии обороны Израиля Нир Динар прокомментировал, что военные ЦАХАЛ пересекли границу и ведут боевые действия в Секторе Газы. Он не уточнил, говорится ли о полномасштабном наземном вторжении. Ранее спикер ЦАХАЛ Питер Лернер утверждал, что нет.
- Военные ЦАХАЛ утром сообщили, что уничтожили руководителя военно-воздушных сил ХАМАС Иссама Абу Рукбе во время ночной атаки по боевикам в ночь на 28 октября. Впоследствии в израильской армии рассказали о ликвидации командующего военно-морскими силами ХАМАС Ратабу Абу Цагибану.