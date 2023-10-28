Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він наголосив, що путінський режим відверто виступає за знищення ізраїльського народу бойовиками ХАМАС.

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Розкол серед путіністів

Соловйов під час свого ефіру наголосив на підтримці ХАМАС та заявив, що Росія повинна "об'єднатися з арабським світом". Ці слова дуже не сподобались гостеві програми Якову Кедмі, тому між ними розпочалась дискусія.

Ігор Яковенко зазначив, що у Соловйова в ефірі з'являлось кілька євреїв, яких пропаганда використовувала, щоб вони звинувачували Україну у нібито "нацизмі". Однак зараз це угрупування розкололось, бо Росія відкрито підтримує злочини ХАМАС проти ізраїльського народу.

Спочатку від цього угрупування відколовся Євгєній Сатановський, який є громадянином Росії, однак за національністю він єврей. Путініст визначився, що він не прибічник ХАМАС, тому Соловйов його звільнив. Тепер свою думку озвучив і Кедмі.

Кедмі – один з прибічників Путіна. Він громадянин Ізраїлю, йому не на руку виступати за підтримку ХАМАС. Тому зараз ми бачили цю перепалку. Думаю, найближчим часом ми не побачимо його в ефірі Соловйова. Якщо й побачимо, то це будуть постійні дискусії,

– вважає опозиціонер.

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