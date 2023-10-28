Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він наголосив, що путінський режим відверто виступає за знищення ізраїльського народу бойовиками ХАМАС.
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Розкол серед путіністів
Соловйов під час свого ефіру наголосив на підтримці ХАМАС та заявив, що Росія повинна "об'єднатися з арабським світом". Ці слова дуже не сподобались гостеві програми Якову Кедмі, тому між ними розпочалась дискусія.
Ігор Яковенко зазначив, що у Соловйова в ефірі з'являлось кілька євреїв, яких пропаганда використовувала, щоб вони звинувачували Україну у нібито "нацизмі". Однак зараз це угрупування розкололось, бо Росія відкрито підтримує злочини ХАМАС проти ізраїльського народу.
Спочатку від цього угрупування відколовся Євгєній Сатановський, який є громадянином Росії, однак за національністю він єврей. Путініст визначився, що він не прибічник ХАМАС, тому Соловйов його звільнив. Тепер свою думку озвучив і Кедмі.
Кедмі – один з прибічників Путіна. Він громадянин Ізраїлю, йому не на руку виступати за підтримку ХАМАС. Тому зараз ми бачили цю перепалку. Думаю, найближчим часом ми не побачимо його в ефірі Соловйова. Якщо й побачимо, то це будуть постійні дискусії,
– вважає опозиціонер.
Яковенко про розкол між пропагандистами: дивіться відео
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: останнє
- Представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що ввечері 27 жовтня Ізраїль розширить наземну операцію у Секторі Гази. Він підкреслив, що Ізраїль надалі атакуватиме Газу та її околиці.
- Видання New York Times написало, що ввечері 27 жовтня армія Ізраїлю, ймовірно, увійшла до Сектора Гази. Генерал-майор армії оборони Ізраїля Нір Дінар прокоментував, що військові ЦАХАЛ перетнули кордон та ведуть бойові дії у Секторі Газа. Він не уточнив, чи мовиться про повномасштабне наземне вторгнення. Раніше речник ЦАХАЛ Пітер Лернер стверджував, що ні.
- Військові ЦАХАЛ зранку повідомили, що знищили керівника військово-повітряних сил ХАМАС Іссама Абу Рукбе під час нічної атаки по бойовиках у ніч на 28 жовтня. Згодом в ізраїльській армії розповіли про ліквідацію командувача військово-морськими силами ХАМАС Ратабу Абу Цагібану.