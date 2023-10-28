Хотят вовлечь Украину в ядерную риторику: что произошло возле Курской АЭС

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что упавший на территории Курской АЭС беспилотник повредил стенку склада ядерных отходов, и традиционно обвинила в этом наше государство. Страна-агрессор пытается убедить всех, что Украина – это якобы "ядерный террорист".

Таким образом Россия хочет достичь прекращения или уменьшения помощи Украине со стороны Запада. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Россия хочет, чтобы Запад не помогал Украине

Иван Ступак подчеркнул, что такие заявления россиян – это часть ИПСО. Россия хочет лишить или хотя бы снизить помощь Украине со стороны Запада. Враг пытается привязать нашу страну к термину "терроризм".

Украину пытаются "привязать" к "ядерному терроризму", чтобы в мире считали, что украинцы пытаются бомбить беспилотниками российские атомно-энергетические объекты, что Украина – якобы "ядерный террорист". Таким образом хотят заставить Запад отказаться от поддержки Украины или уменьшить ее,

– объяснил он.

Как подчеркнул экс-сотрудник СБУ, Украина никогда бы не запустила беспилотник на атомный объект на территории России. На слова Марии Захаровой точно не стоит реагировать, потому что она отрабатывает кремлевскую пропаганду.

"Даже если бы этот беспилотник упал, то он не повредил бы укрепление, потому что это серьезные инженерные сооружения, которые защищены. Те 10 килограммов взрывчатки, которые несет дрон, не могут повредить этот объект", – отметил Ступак.

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Россия обвинила Украину в "ядерном терроризме"