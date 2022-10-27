Как на самом деле выглядит "русский мир" Путина
Источник:телеграм-канал Валерия Калныша
Странный "русский мир" пропагандирует и пытается навязать Путин.
Вскрытие "русского мира"
Его "агитаторами" являются кадыровцы и малые народы России, у которых совсем другие национальные традиции. Его, "мир", несут иранские дроны, к которым, возможно, присоединяются северокорейские ракеты.
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Теперь вроде бы за него готовы вписаться афганские боевики. А "народ-богоносец" в этой схеме где?
По факту, "русский мир" – это ордынское мировоззрение, носители которого, малообразованные варвары с неразвитыми моральными качествами, несформированным социальным чувством и устаревшим оружием, пытаются загнать всех остальных в дерьмо, выше которого они ничего не видят, поскольку пьяными валяются в луже из собственной блевотины.
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