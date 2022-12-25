Российская пропаганда для детей: за достижения в карате – медальки из оружия "фашистов"

В России на мозги пытаются воздействовать чуть ли не с пеленок, пока критическое мышление не развито, а слова взрослых воспринимаются как истина. Хотя, если посмотреть более чем на 140 миллионную нацию, возраст там не очень-то и имеет значение.

Так, на московском детском фестивале по карате "Юный мастер" решили награждать медальками с символами настоящих современных нацистов – буквами V и Z. Об этом сообщили в российских СМИ, пишет 24 канал.

К теме В России пропагандистским роликом призывают геймеров идти воевать: эпическое видео

Кривые медальки "кузнецов Донецка"

Как заявили организаторы, эти медали якобы изготовлены кузнецами оккупированного Донецка из "осколков НАТОвских боеприпасов", которые якобы обстреливают "города России". Одна фраза – сплошная чушь в каждом слове. Более того, руководитель клуба каратэ Константин Белый рассказал, что эти медали сделали из обломков HIMARS.

Награждение за призовые места будет обычными медалями, а эти – всем, как участникам турнира,

– рассказали на детском спортивном фестивале.

Отметим, что изготовлены награды настолько криво, что и сами участники фестиваля могли бы собственными руками сделать и лучше. А награждают ими детей в возрасте 10–15 лет из разных регионов страны.

Пропаганда для самых маленьких

Организатор соревнований рассказал, что сейчас не все дети поймут содержание этих медалей, но обязательно поймут, когда подрастут. При этом и в своем объяснении он прямо говорит, что это пропаганда, над которой взрослые россияне только посмеются (хотя мы бы не были столь уверены в уровне сознания русского населения).

Вручать следует именно детям — тем, чье сознание еще формируется, чтобы сформировать правильные ориентиры. Им нужно объяснять. Взрослый человек посмеется и выкинет, скажет, что это фуфло и пропаганда,

– сказал Константин Белый.

Удивительно, что под "правильными ориентирами" у россиян предполагается вторжение в чужое государство с оружием в руках, убийства и зверства над мирным населением и самый настоящий террор – сплошные цинизм и низость. По мнению Белого, такие кривые звездочки – это метод воспитания патриотизма. Что ж, какая страна – такие ценности.

Медали для каратистов / фото из соцсетей

Отметим, что пользователи соцсетей откровенно смеются над этим замыслом:

Причем обломки были изъяты из центра принятия решений Рогозина.

Если потирать эту медаль, можно почувствовать запах сверхдержавы.

А почему не боевой комар в эпоксидке?

Последние фантазии русской пропаганды