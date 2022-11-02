Снова ложь: россияне распространяют фейк про слом системы ситуационной осведомленности ВСУ

Российская пропаганда регулярно вбрасывает в инфопространство фейки, чтобы дискредитировать работу защитников Украины. Информация про слом системы ситуационной осведомленности Вооруженных Сил оказалась ложной.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Там также рассказали, какие фейки распространяла роспропаганда в последнее время.

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В Минобороны опровергли информацию про слом системы ситуационной осведомленности ВСУ

Пропагандисты решили дискредитировать недавно обновленную версию системы ситуационной осведомленности ВСУ. Для этого они приступили к информационно-психологической операции, распространявшей дезинформацию про слом этой системы.

Однако в Минобороны Украины объяснили, что это всего лишь очередной фейк россиян. По их словам, незаконных проникновений в систему не было, она работает в обычном режиме и все данные в ней надежно защищены.

Система ситуационной осведомленности Delta – украинская программа, информирующая военных о враге и помогающая координировать силы на поле боя.

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Какую ложь рассказывают пророссийские телеграмм-каналы: актуальная информация

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности собрали ключевые фейки, которые пропагандировали прокремлевские телеграмм-каналы в период с 28 по 31 октября. Среди них:

лживые вбросы об успехах русской армии;

россияне "отомстили" за атаки в Севастопольской бухте;

украинских беженцев отправят обратно в страну и будут бросать на фронт;

Запад – очень русофобный;

защитники "Азовстали" совершали акты каннибализма;

Россия не покупает у Ирана оружие напрямую. Сербия и Армения, возможно, будут закупать дроны для продажи стране-агрессору.

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Фейк о контрабанде оружия в Финляндию: что знать

Пропаганду распространили в интервью финскому изданию Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования Кристером Альгреном. Чиновник якобы сказал, что оружие, переданное Украине иностранными партнерами, попало в руки преступных группировок в Финляндии.

В интервью также отметили, что стрелковое оружие из Украины находили и в других скандинавских странах.

Сотрудники ведомства МВД Финляндии отреагировали на интервью и заявили, что журналист придумал информацию. В МИД Украины отреагировали на фейк и заметили, что Россия продолжает прилагать усилия по дискредитации Украины в глазах мирового сообщества.

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