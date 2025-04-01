"Мужчину затолкали в бусы": россияне вбрасывают в сеть новые фейки о мобилизации

Россия активизировала свои информационные операции для дестабилизации ситуации в Украине. В частности, в сети начали появляться очередные "перлы" от россиян, которые связаны с незнанием украинского языка.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Какие фейки о мобилизации Россия начала вбрасывать в сеть

В ЦПД рассказали, что в сети ведется масштабная информационная кампания России, которая была направлена на раскол и деморализацию украинского общества.

Главной темой деструктивных нарративов, которые вбрасываются в украинское инфопространство, стала мобилизация. Часто боты разоблачают себя абсурдными фразами вроде "погрузили в ожерелья", которые появляются из-за использования машинного перевода на украинский язык,

– говорится в сообщении.

Фейки, которые распространяют россияне в сети / Фото ЦПИ

Заметим, что украинцы в сети с юмором подошли к новым российским фейкам о мобилизации.

Украинцы отреагировали на новые фейки россиян / Скриншот

Также в ЦПД отметили, что враг активно использует ИИ-технологии для своей пропаганды. Изображения якобы украинских военных, которые сгенерировала нейросеть, могут быть использованы для отбора аудитории, с которой российские спецслужбы смогут легко взаимодействовать.

Кроме того, российские спецслужбы через соцсети втягивают украинцев, в частности подростков, в диверсионную деятельность, используя обещания быстрого заработка или шантаж. Говорится о поджогах военных автомобилей и теракты в административных зданиях.

В ЦПД призвали соблюдать информационную гигиену в сети и не поддаваться на манипуляции россиян.