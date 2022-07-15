Пропагандистская х*рня, – Лещенко назвал мотивы видео россиян о якобы продаже HIMARS и Javelin

российские пропагандисты придумывают разный бред, что ВСУ якобы продают иностранное оружие. Так они хотят подорвать доверие Запада к Украине.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко. По его словам, эти дешевые фейки максимально бестолковые.

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Это просто пропагандистская х*рня

Лещенко напомнил о недавней "киношке", которую распространяли российские телеграм-"помойки". На ней показывают автомобиль на албанских номерах, заваленный тубусами с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и NLAW.

Конечно, на видео не видно лица человека. И подставной мужчина ломаным голосам звонит кому-то и предлагает купить оружие за 3-5 тысяч долларов.

Это невероятно бестолково, отмечает Лещенко. Всё выглядит как обычная дешевая постановка с озвучкой, как на пиратских кассетах 90-х.

Даже если хочешь продать нелегально, ты же не говоришь прямым текстом, что это Javelin для тебя за 5 тысяч долларов. Ты же это на бумаге пишешь или загадочным термином говоришь, – отмечает Лещенко.

Фэйк действительно бессмысленный. Но таким образом оккупанты пытаются отбить у западных партнеров желание поставлять оружие в Украину. И здесь нужно быть очень осторожными, чтобы некоторые западные чиновники не велись на российскую пропаганду.

Лещенко о новых безумных фейках от россиян: смотрите видео

Россияне любят придумывать разные идиотические байки о "селитре", продажах HIMARS и другом бреде. Некоторые их фейки не просто удивляют, но и способны вызвать, как говорит блогер Александр Коваленко, "инсульт от смеха".