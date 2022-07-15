Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко. За його словами, ці дешеві фейки максимально недолугі.
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Це просто пропагандистська х*рня
Лещенко нагадав про нещодавню "кіношку", яку поширювали російські телеграм-"помийки". На ній показують автомобіль на албанських номерах, який завалений тубусами з протитанковими ракетними комплексами Javelin та NLAW.
Звісно, що на відео не видно обличчя людини. І підставний чоловік ламаним голосам дзвонить комусь і пропонує купити зброю за 3-5 тисяч доларів.
Це неймовірно недолуго, наголошує Лещенко. Все виглядає як звичайна дешева постановка з озвучкою, як на піратських касетах 90-х.
Навіть, якщо хочеш продати нелегально, ти ж не кажеш прямим текстом, що це Javelin для тебе за 5 тисяч доларів. Ти ж це на папері пишеш або загадковим термінами кажеш, – зазначає Лещенко.
Фейк дійсно безглуздий. Але у такий спосіб окупанти намагаються відбити у західних партнерів бажання постачати зброю до України. І тут потрібно бути дуже обережними, щоб деякі західні посадовці не велися на таку російську пропаганду.
Лещенко про нові божевільні фейки від росіян: дивіться відео
росіяни люблять придумувати різні ідіотичні байки про "селітру", продажі HIMARS та іншу маячню. Деякі їхні фейки не просто дивують, але й здатні викликати, як говорить блогер Олександр Коваленко, "інсульт від сміху".