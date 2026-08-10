Даже пропагандисты все поняли: к чему готовятся внутри России

Российские пропагандисты нервничают. Соловьев отрицает возможность объявления мобилизации, а сама эта тема внутри России, как и постоянные удары по ряду ее объектов, в частности по судам и складам Wildberries, вызывает все большую панику.

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко, анализируя в беседе с 24 Каналом последние заявления со стороны российской пропаганды, указал на то, что ее часть уже не может удерживать прежнюю линию Москвы.

Путинскому режиму осталось недолго

Если раньше примерно 10% ярых сторонников кремлевского режима считали, что "все идет по плану", то сегодня, по словам экс-главы МИД Украины, почти 40% говорят о том, что войну нужно прекратить. Они начинают осознавать, что все закончится трагедией и для них, и для России.

Они говорят, что останутся ни с чем, потому что не на что будет жить. Wildberries – это не о Татьяне Ким, а о сотнях тысяч россиян, которые благодаря этой платформе могли как-то существовать. Если это разрушится, стоит представить, что будет, если эти люди выступят против Кремля. Уже в московских видео призывают объединяться и сменить власть. Это не шутки,

– констатировал Огрызко.

Полная версия интервью с Владимиром Огрызко: смотрите в видео

Все процессы, происходящие сейчас в России, по мнению бывшего министра иностранных дел Украины, подтачивают режим Путина. Он считает, что ему осталось недолго, ведь совокупность событий, происходящих со всех сторон, подводит к выводу, что очень скоро должны произойти определенные движения внутри страны-агрессора.

Что именно – мы пока не знаем. В 1991 году этим чем-то стал ГКЧП. Собралась куча испуганных дураков, у одного дрожали руки от того, что он не знал, что будет завтра. Этот ГКЧП стал последней каплей, после чего Украина заявила, что хватит, что она "наелась" советской власти. А через 3 месяца состоялся референдум, который поставил точку в истории СССР,

– напомнил Огрызко.

Сейчас, по его словам, вопрос в том, что же станет тем новым российским ГКЧП. Бывший глава МИД подытожил, что сомнений в том, что нечто подобное будет и сейчас, уже нет. Путинский режим исчерпывает себя.

Напомним, что против путинского курса резко выступил Сергей Собянин, мэр Москвы. Глава российской столицы заявил, что перевод экономики России на военные рельсы разрушит страну, а призывы сделать это назвал никчемными. Собянин, принадлежащий к региональным элитам, чувствует, что дело пахнет жаренным, тем более на фоне того, что осенью на Москву может полететь украинская баллистика, о чем не раз публично заявляла оборонная компания Fire Point.