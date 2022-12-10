Объясняют, почему "Украина – это зло": Кремль распространяет "мотивационные" брошюры среди бойцов
Источник:ЦПД
В Кремле продолжают искать возможности вдохновлять россиян гибнуть на фронте. Так, среди солдат начинают распространять брошюры. Они якобы должны "мотивировать" воевать против Украины.
Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации. Заметим, что открытки распространяются сейчас не просто так. Это связано с тем, что на фронт все больше отправляют "мобиков". И им крайне важно объяснить, за что они могут погибнуть.
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Брошюры по методичкам Кремля
Если говорить о самих брошюрах, то они сформированы в формате "Вопросы – Ответы". И у них российская пропаганда якобы пытается объяснить своим солдатам то, что их беспокоит. Главная задача этих ответов – мотивировать бойцов гибнуть за свою страну.
Брошюры в ярких красках как распространяют фейки об Украине, так и пытаются обвинить ее в преступлениях, которые совершает сама Россия. Солдатам объясняют, почему "Украина – это зло". А для усиления эффекта заливают в мозги ложь о "восемь лет бамбили Данбас".
Не обошлось, конечно, без усилий очернить легитимную украинскую власть. Ее в брошюрах называют "киевским неонацистским режимом". Мол, он пришел к власти в 2014 году и с тех пор занимается терроризмом Украины.
Брошюры призывают россиян гибнуть на войне в Украине / Фото с телеграма ЦПД
Понятно, что брошюры щедро и во всех "цветах" описывают издевательства над русскоязычными гражданами Украины. Более того, в них отмечают, что их пытали "нацбатальоны". Все это направлено на то, чтобы:
- оправдать начало так называемой "специальной военной операции";
- разжечь или усилить ненависть к украинцам;
- объяснить, почему россиянам нужно погибать на фронте.
Российская пропаганда опасна
- Начнем с того, что россияне не гнушаются использовать разнообразные площадки для распространения пропаганды. Врут они и на заседаниях Совбеза ООН, которые сами же инициируют. Так, 9 декабря Небензя снова неуклюже пытался убедить, что Украине не стоит предоставлять оружие. Мол, ее наше государство передает третьим странам.
- А в этом материале мы рассказали, чем опасна российская пропаганда. Ознакомьтесь с пятью приемами, которые она регулярно использует. Их следует знать, чтобы случайно не попасть на крючок.
- К слову, с "хорошими русскими" тоже не все так просто. Яркий и свежий кейс – случай с телеканалом "Дождь", попавшим в скандал. Случилось это после того, как ведущий в прямом эфире признался, что канал поддерживает русских военных на фронте.
- Напоследок заметим, что Путин решил оправдать ракетные обстрелы по энергетической инфраструктуре. С бокалом алкоголя в руках он кичился, что это был ответный удар на взрывы на Крымском мосту, а также других объектах страны-агрессорки.