Объясняют, почему "Украина – это зло": Кремль распространяет "мотивационные" брошюры среди бойцов

В Кремле продолжают искать возможности вдохновлять россиян гибнуть на фронте. Так, среди солдат начинают распространять брошюры. Они якобы должны "мотивировать" воевать против Украины.

Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации. Заметим, что открытки распространяются сейчас не просто так. Это связано с тем, что на фронт все больше отправляют "мобиков". И им крайне важно объяснить, за что они могут погибнуть.

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Брошюры по методичкам Кремля

Если говорить о самих брошюрах, то они сформированы в формате "Вопросы – Ответы". И у них российская пропаганда якобы пытается объяснить своим солдатам то, что их беспокоит. Главная задача этих ответов – мотивировать бойцов гибнуть за свою страну.

Брошюры в ярких красках как распространяют фейки об Украине, так и пытаются обвинить ее в преступлениях, которые совершает сама Россия. Солдатам объясняют, почему "Украина – это зло". А для усиления эффекта заливают в мозги ложь о "восемь лет бамбили Данбас".

Не обошлось, конечно, без усилий очернить легитимную украинскую власть. Ее в брошюрах называют "киевским неонацистским режимом". Мол, он пришел к власти в 2014 году и с тех пор занимается терроризмом Украины.

Брошюры призывают россиян гибнуть на войне в Украине / Фото с телеграма ЦПД

Понятно, что брошюры щедро и во всех "цветах" описывают издевательства над русскоязычными гражданами Украины. Более того, в них отмечают, что их пытали "нацбатальоны". Все это направлено на то, чтобы:

оправдать начало так называемой "специальной военной операции";

разжечь или усилить ненависть к украинцам;

объяснить, почему россиянам нужно погибать на фронте.

Российская пропаганда опасна