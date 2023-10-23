Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман отметил в эфире 24 Каналу, что даже сломанные часы один раз в сутки показывают правильное время. Так и пропагандист Сатановский, некий лайтовый вариант Владимира Соловьева, хоть один раз сказал правду.
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Мотивация пропагандистов
Сатановский годами "танцевал" в кордебалете у кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. В этом кордебалете есть типаж "дрессированные евреи". Этот термин существует еще с советских времен, так называли евреев, служивших советским антисемитским властям. "Дрессированные евреи" Соловьева – Сатановский, Яков Кедми и другие выполняли разные "пируэты".
Но вдруг что-то случилось с Сатановским. Могут быть разные версии. Возможно, его замучила совесть, поскольку он видел, как Россия активно помогала ХАМАС ликвидировать его соплеменников. А персонажи, такие как Захарова, радовались этому,
– предположил Эйдман.
Скандал в среде российских пропагандистов: смотрите видео
Однако возможна еще одна причина демарша Сатановского – вероятно, он планирует начать "сольную" карьеру. Ведь у всех, кто "пляшет" на российских пропагандистских шоу, одна мотивация, по мнению политолога, – деньги.
Им все очень хорошо платят. И у самого Соловьева такая же мотивация, а вовсе не патриотическая. Поэтому Сатановский однажды решил, что Соловьев ему мало платит, а потому пришло время самому "сшибать с лохов бабки" на каком-то ютуб-канале,
– отметил он.
Однако относительно характеристики Захаровой и Медведева, как заметил Игорь Эйдман, "сломанные часы", то есть Сатановский, показал "правильное время".
Больше о скандальных заявлениях пропагандиста Сатановского
- Сатановский, возмущенный высказываниями пресс-секретаря МИД России Захаровой, выступая в эфире пропагандистского канала Соловьев Live, обозвал ее "шмарой, которая сильно выпивает".
- Владимир Соловьев отреагировал на такую "оскорбление" Захаровой и уволил Сатановского. Также он попросил прощения у Захаровой. Мол, высказывания Сатановского были "совершенно несправедливы по содержанию и совершенно недопустимы".
- Однако Сатановский даже после того, как Соловьев выгнал его из своего канала, не успокоился и начал обливать грязью Дмитрия Медведева.
- Он спрогнозировал возможный распад России примерно "в 30-е годы", который может произойти из-за того, что Владимир Путин стареет.
- По словам Сатановского, у Путина есть проблема с подбором кадров. Пропагандист считает, что Путин на свое место может поставить "какое-то маленькое слабое г***о". Медведев, по мнению Сатановского, являлся примером.