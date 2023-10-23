Політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман зазначив в ефірі 24 Каналу, що навіть зламаний годинник один раз на добу показує правильний час. Так і пропагандист Сатановський, такий собі лайтовий варіант Владіміра Соловйова, хоч одного разу сказав правду.

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Мотивація пропагандистів

Сатановський роками "танцював" в кордебалеті у кремлівського пропагандиста Владіміра Соловйова. В цьому кордебалеті є типаж "дресовані євреї". Цей термін існує ще з радянських часів, так називали євреїв, які служили радянській антисемітській владі. "Дресовані євреї" Соловйова – Сатановський, Яків Кедмі та інші виконували різні "піруети".

Але раптом щось трапилось з Сатановським. Можуть бути різні версії. Можливо його замучила совість, оскільки він бачив, як Росія активно допомагала ХАМАС ліквідувати його одноплемінників. А персонажі, такі як Захарова, раділи з цього,

– припустив Ейдман.

До речі. Сатановський назвав Захарову "шмарою, що сильно випиває", а Медведєва схарактеризував як "маленьке слабеньке г***о".

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Проте можлива ще одна причина демаршу Сатановського – ймовірно він планує розпочати "сольну" кар'єру. Адже у всіх, хто "танцює" на російських пропагандистських шоу, одна мотивація, на думку політолога, – гроші.

Їм всі дуже непогано платять. Й у самого Соловйова така ж сама мотивація, а зовсім не патріотична. Тому Сатановський одного разу вирішив, що Соловйов йому мало платить, а тому прийшов час самому "зшибати з лохів бабки" на якомусь ютуб-каналі,

– зазначив він.

Проте щодо характеристик Захарової та Медведєва, як зауважив Ігор Ейдман, "зламаний годинник", тобто Сатановський, показав "правильний час".

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