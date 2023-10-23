Політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман зазначив в ефірі 24 Каналу, що навіть зламаний годинник один раз на добу показує правильний час. Так і пропагандист Сатановський, такий собі лайтовий варіант Владіміра Соловйова, хоч одного разу сказав правду.
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Мотивація пропагандистів
Сатановський роками "танцював" в кордебалеті у кремлівського пропагандиста Владіміра Соловйова. В цьому кордебалеті є типаж "дресовані євреї". Цей термін існує ще з радянських часів, так називали євреїв, які служили радянській антисемітській владі. "Дресовані євреї" Соловйова – Сатановський, Яків Кедмі та інші виконували різні "піруети".
Але раптом щось трапилось з Сатановським. Можуть бути різні версії. Можливо його замучила совість, оскільки він бачив, як Росія активно допомагала ХАМАС ліквідувати його одноплемінників. А персонажі, такі як Захарова, раділи з цього,
– припустив Ейдман.
Скандал в середовищі російських пропагандистів: дивіться відео
Проте можлива ще одна причина демаршу Сатановського – ймовірно він планує розпочати "сольну" кар'єру. Адже у всіх, хто "танцює" на російських пропагандистських шоу, одна мотивація, на думку політолога, – гроші.
Їм всі дуже непогано платять. Й у самого Соловйова така ж сама мотивація, а зовсім не патріотична. Тому Сатановський одного разу вирішив, що Соловйов йому мало платить, а тому прийшов час самому "зшибати з лохів бабки" на якомусь ютуб-каналі,
– зазначив він.
Проте щодо характеристик Захарової та Медведєва, як зауважив Ігор Ейдман, "зламаний годинник", тобто Сатановський, показав "правильний час".
Більше про скандальні заяви пропагандиста Сатановського
- Сатановський, обурений висловлюваннями речниці МЗС Росії Захарової, виступаючи в ефірі пропагандистського каналу Соловйов Live, обізвав її "шмарою, що сильно випиває".
- Владімір Соловйов відреагував на таку "образу" Захарової та звільнив Сатановського. А також він попросив вибачення у Захарової. Мовляв, висловлювання Сатановського були "абсолютно несправедливі за змістом та абсолютно неприпустимі".
- Однак Сатановський навіть після того, як Соловйов вигнав його зі свого каналу, не заспокоївся та почав обливати брудом Дмітрія Медведєва.
- Він спрогнозував можливий розпад Росії приблизно "у 30-ті роки", який може статися через те, Що Владімір Путін старіє.
- За словами Сатановського, у Путіна є проблема з підбором кадрів. Пропагандист вважає, що Путін на своє місце може поставити "якесь маленьке слабеньке г***о". Медведєв, на думку Сатановського, був прикладом.