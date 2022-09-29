Сейчас начнется игра "а я говорил": с какой целью пропагандисты критикуют российскую мобилизацию

Российские пропагандисты начинают критиковать российскую мобилизацию. Так, они уже прогнозируют будущие тренды по поиску виновных в кремле и пытаются избежать своей ответственности.

Такое мнение 24 каналу озвучил психолог Валентин Ким. Ранее он рассказал о том, что путин демонстрирует признаки растерянности.

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Игра "а я говорил"

Ким отметил, что в россии среди пропагандистов начинается так называемая игра "а я же говорил". Это забег за деньгами и рейтингами. К ним приходит понимание, что не все получатся "сухими из воды", и какая-то кремлевская башня все равно должна быть обвинена во всех бедах. Пропагандисты это видят и понимают, что наказание будет достаточно серьезным.

Кто скорее начнет обвинять всех остальных, тот будет иметь больше шансов избежать наказания,

– отметил психолог.

Каскад обвинений обязательно будет

Он продолжил, что каскад обвинений обязательно будет в россии. Однако предсказать, кто будет наказан сейчас достаточно сложно. Это могут быть шойгу и его генштаб, может быть разведка, могут быть социальные и этнические чистки и т.д. Кто-то, на кого нужно перевести обвинения, будет уничтожен. Путин не простит эти провалы.

"Пропагандисты – люди достаточно чувствительные к трендам, к политическим внушениям. Так что начинают отрабатывать будущие тезисы, поэтому увидим, что будет через несколько недель в россии", – подчеркнул Ким.

Ким о том, с какой целью пропагандисты критикуют российскую мобилизацию​: смотрите видео

Мобилизация демонстрирует слабость системы

Психолог добавил, что мобилизация как социальный процесс демонстрирует слабость всей системы. Она становится столь очевидной, что о ней начинают говорить все, даже пропагандисты. Кроме того, видим массовые побеги из россии.

Более 200 тысяч человек уехали в другие страны. Вообще россия в последние годы теряла 250 – 300 тысяч человек в год, которые на постоянной основе уезжали из страны. А сейчас это число за неделю,

– подытожил он.

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