Становится только хуже: пропагандисты паникуют и хотят завершения войны

Российские пропагандисты опасаются предстоящего контрнаступления ВСУ. Они понимают, что положение оккупантов будет становиться все худшим, поэтому хотят завершения войны.

Пропагандисты из российского телевидения осознают, что их "вторая армия мера" не может добиться никаких успехов на войне. Там уже неоднократно намекают, что следовало бы завершать так называемую "специальную военную операцию".

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"Украинцы издеваются над нами"

Смотреть российское телевидение вредно для здоровья. Но порой там можно найти особенно забавные и смешные ситуации с местными "экспертами".

Один из них недавно возмущался, что украинцы вообще издеваются над россиянами. А уничтожение пропагандистки Дарьи Дугиной – это попытка давления и влияния на российский народ, чтобы они завершали войну. Хотя на самом деле до сих пор непонятно, кто ее взорвал.

Судя по всему, контрнаступление ВСУ – один из самых больших страхов российских пропагандистов. Там уже публично говорят, что Запад не собирается сворачивать помощь для Украины. А подразделения Сил обороны готовы выбивать оккупантов.

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Сейчас для российских захватчиков есть всего три выхода. Либо быть уничтоженным, либо сдаться в плен и сохранить себе жизнь, либо добровольно возвращаться в Россию.

Ситуация будет гораздо хуже. Взгляните на обращение Буданова. Он буквально сказал оккупантам, что дальше будет хуже, поэтому лучше сдаваться в плен или уходить с украинской земли.

– отметила ведущая 24 Канала Ирина Узлова.

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