Российская пропаганда – многоголовая гидра: ее методы в Украине и как им противостоять
В последнее время российские пропагандисты сменили свою риторику и все чаще говорят о вероятном поражении России в войне, которая может привести к ее распаду.
Об этом 24 Каналу рассказала медиаэксперт и фактчекер Алена Романюк. По ее мнению, подобные нарративы пропаганды страны-агрессора направлены на мобилизацию внутреннего потенциала внутри России, а также на то, чтобы запугать россиян, вызвать у них еще больший страх и дальше продолжать бросать мобилизованных на фронт.
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Российская пропаганда пытается рассорить украинцев
По ее словам, российская пропаганда – многоликая, она – многоголовая гидра. Ведь на другую часть российской аудитории она направляет другие нарративы: "мы побеждаем", "надо еще немного дожать" и т. д.
Российская пропаганда на россиян действует одними месседжами. На украинских граждан она направляет совсем другие методы, и сейчас пытается рассорить нас между собой,
– считает медиаэкспертка.
Она отметила, что пропагандисты используют контроверсионные темы, на которые существуют неоднозначные ответы. Также они максимально распространяют вражду между людьми.
Часть конфликтов в соцсетях подпитывают боты
"Вспомните, какие конфликты недавно были в соцсетях: ставить или нет елку на Новый год. Часть этих конфликтов подпитывалась искусственно ботами для того, чтобы разжигать эмоции, злость, ярость. Вбрасывали темы, мол, на фронте ребята гибнут, а кто-то елки ставит", – подчеркнула она.
Медиаэксперт подчеркнула, что такими месседжами нас пытаются загнать в безвыходное положение, из которого нет правильного выхода.
"На самом деле, война коснулась почти каждого украинца. И военные воюют на фронте, в частности, для того, чтобы в тылу продолжалась жизнь, дети радовались и люди могли нормально жить насколько это возможно в нынешних условиях", - отметила Романюк.
Фейк не вреден, пока его не распространяют
По ее словам, российские пропагандисты вбрасывают много фейков и манипулятивных тезисов и ищут разные точки вброса. Среди них есть традиционные медиа, сайты-мусорки, псевдоэксперты, You Tube, а также мессенджеры.
Вопрос в том, что сработает. Фейк не вреден до тех пор, пока его не начинают массово распространять и пока в него не начинают верить, как в правду. Поэтому очень важно, чтобы украинцы, прежде чем распространить какую-то информацию, поступившую в мессенджере, сказали себе "стоп" и задали вопрос: откуда эта информация?
– отметила она.
Фактчекер считает, что перед тем, как распространять любую информацию в мессенджере, важно помнить, что мы живем в условиях войны: прилететь ракета может куда угодно и когда угодно – нет ни одного безопасного места. От врага можно ожидать что угодно и его действия невозможно предугадать.
"Мы должны быть готовы к чему угодно, а распространять панические настроения смысла нет. Лучше выпить чаю, чем распространять очередной слух, который может быть направлен на дискредитацию нашей власти, военных, волонтеров или на распространение паники" - подчеркнула она.
Как противостоять российской пропаганде: смотрите видео
"Цифровой детокс"
Пропаганда может подавлять украинцев и ее нарративы могут вгонять в панику или тревогу. По словам медиаэксперта, настроить себя вопреки российской пропаганде помогает "цифровой детокс". Надо выходить из информационного пространства, уходить в реальную жизнь, заниматься любимыми делами и встречаться с друзьями.
"Рекомендую не читать новости 24/7, а выбрать для этого час утром, пол часа в обед и час вечером. Тогда у нас есть время для восстановления: когда вы услышали какую-то шокирующую новость и эмоционально на нее отреагировали, нужно время, чтобы воспринять ее рационально . И тогда мы понимаем, что все не совсем так, как нас пытаются убедить", – резюмировала Алена Романюк.
Фейки от российской пропаганды
- Российские оккупанты пытаются всячески расшатывать ситуацию в Украине разными манипуляциями. По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, тема с Приднестровьем уже затихла, однако они "поднимают" старые-новые фейки и переключились на манипуляции с наступлением из Беларуси.
- Что бы ни происходило на фронте, россияне уверенно продолжают создавать все более нелепые фейки о своих "успехах". Однако пропагандисты и производители фейков немного переусердствовали. Они создали фейк об уничтоженном под Соледаром американском танке, внутри которого находился афроамериканец. Но вот беда – США еще не предоставляют такое оружие Украине.
- Кремлевские пропагандисты продолжают распространять очередные абсурдные фейки о якобы "посягательство" Польши на часть территорий Украины. Они опубликовали в соцсетях фейковую карту, имитирующую прогноз погоды на польском телеканале. Путинские лжецы нарисовали, что Польша "заканчивается" под Киевом. Уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин отреагировал на это, отметив, что российские пропагандисты продолжают антипольскую информационную кампанию.