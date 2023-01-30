Российская пропаганда – многоголовая гидра: ее методы в Украине и как им противостоять

В последнее время российские пропагандисты сменили свою риторику и все чаще говорят о вероятном поражении России в войне, которая может привести к ее распаду.

Об этом 24 Каналу рассказала медиаэксперт и фактчекер Алена Романюк. По ее мнению, подобные нарративы пропаганды страны-агрессора направлены на мобилизацию внутреннего потенциала внутри России, а также на то, чтобы запугать россиян, вызвать у них еще больший страх и дальше продолжать бросать мобилизованных на фронт.

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Российская пропаганда пытается рассорить украинцев

По ее словам, российская пропаганда – многоликая, она – многоголовая гидра. Ведь на другую часть российской аудитории она направляет другие нарративы: "мы побеждаем", "надо еще немного дожать" и т. д.

Российская пропаганда на россиян действует одними месседжами. На украинских граждан она направляет совсем другие методы, и сейчас пытается рассорить нас между собой,

– считает медиаэкспертка.

Она отметила, что пропагандисты используют контроверсионные темы, на которые существуют неоднозначные ответы. Также они максимально распространяют вражду между людьми.

Часть конфликтов в соцсетях подпитывают боты

"Вспомните, какие конфликты недавно были в соцсетях: ставить или нет елку на Новый год. Часть этих конфликтов подпитывалась искусственно ботами для того, чтобы разжигать эмоции, злость, ярость. Вбрасывали темы, мол, на фронте ребята гибнут, а кто-то елки ставит", – подчеркнула она.

Медиаэксперт подчеркнула, что такими месседжами нас пытаются загнать в безвыходное положение, из которого нет правильного выхода.

"На самом деле, война коснулась почти каждого украинца. И военные воюют на фронте, в частности, для того, чтобы в тылу продолжалась жизнь, дети радовались и люди могли нормально жить насколько это возможно в нынешних условиях", - отметила Романюк.

Фейк не вреден, пока его не распространяют

По ее словам, российские пропагандисты вбрасывают много фейков и манипулятивных тезисов и ищут разные точки вброса. Среди них есть традиционные медиа, сайты-мусорки, псевдоэксперты, You Tube, а также мессенджеры.

Вопрос в том, что сработает. Фейк не вреден до тех пор, пока его не начинают массово распространять и пока в него не начинают верить, как в правду. Поэтому очень важно, чтобы украинцы, прежде чем распространить какую-то информацию, поступившую в мессенджере, сказали себе "стоп" и задали вопрос: откуда эта информация?

– отметила она.

Фактчекер считает, что перед тем, как распространять любую информацию в мессенджере, важно помнить, что мы живем в условиях войны: прилететь ракета может куда угодно и когда угодно – нет ни одного безопасного места. От врага можно ожидать что угодно и его действия невозможно предугадать.

"Мы должны быть готовы к чему угодно, а распространять панические настроения смысла нет. Лучше выпить чаю, чем распространять очередной слух, который может быть направлен на дискредитацию нашей власти, военных, волонтеров или на распространение паники" - подчеркнула она.

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"Цифровой детокс"

Пропаганда может подавлять украинцев и ее нарративы могут вгонять в панику или тревогу. По словам медиаэксперта, настроить себя вопреки российской пропаганде помогает "цифровой детокс". Надо выходить из информационного пространства, уходить в реальную жизнь, заниматься любимыми делами и встречаться с друзьями.

"Рекомендую не читать новости 24/7, а выбрать для этого час утром, пол часа в обед и час вечером. Тогда у нас есть время для восстановления: когда вы услышали какую-то шокирующую новость и эмоционально на нее отреагировали, нужно время, чтобы воспринять ее рационально . И тогда мы понимаем, что все не совсем так, как нас пытаются убедить", – резюмировала Алена Романюк.

Фейки от российской пропаганды