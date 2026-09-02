Об этом 24 Канал рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, последние данные разведки свидетельствуют о том, что одна из российских ракет оказалась более простой, а другая – летит на меньшее расстояние.

Россияне лгали о "Цирконе"

Россияне еще с 2016 года распространяли информацию о том, что ракета "Циркон" оснащена прямоточным гиперзвуковым воздушно-реактивным двигателем. А это новейшая технология, которую другие страны только осваивают. Впрочем, в итоге выяснилось, что в "Цирконе" установлен твердотопливный ракетный двигатель.

"Циркон" по всем параметрам вызывает споры. Ракета действительно летит по баллистической траектории и является высокоскоростной. Но вряд ли она способна лететь на расстояние 1000 километров. Это обосновывали именно тем, что у нее прямоточный гиперзвуковой двигатель. Это просто миф, который россияне создавали для устрашения,

– отметил Катков.

Именно по этой причине в России не показывали изображений этой ракеты. Теперь становится понятно, что за громкими заявлениями скрывались технологии из прошлого.

Как россияне годами лгали о своих ракетах: смотрите видео 24 Канала

Что не так с "Искандером"?

Так же возникли вопросы к баллистическим ракетам комплекса "Искандер". На протяжении многих лет россияне утверждали, что ракета 9М723 летит на 500 километров. Хотя, по данным ГУР, дальность поражения составляет до 390 километров.

В Кремле годами утверждали, что ОТРК "Искандер" не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Он предусматривал ликвидацию и отказ от создания крылатых и баллистических ракет наземного базирования с дальностью 500–5500 километров. Соответственно, в России постоянно утверждали, что "Искандер" имеет дальность до 500 километров. Но в конце концов там стали говорить просто о 500 километрах.

Несмотря на это, россияне также создали крылатую ракету Р-500, о которой тоже говорили, что она летит на расстояние до 500 километров. Но это вот тот самый "Калибр", который летит на 1500 километров. Именно эта ракета стала причиной разрыва договора РСМД,

– отметил Катков.