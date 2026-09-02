Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, останні дані розвідки доводять, що одна з російських ракет виявилася простішою, а інша – летить на коротшу відстань.

Росіяни брехали щодо "Циркона"

Росіяни ще з 2016 року розганяли інформацію, що ракета "Циркон" оснащена прямотічним гіперзвуковим повітряно-реактивним двигуном. А це новітня технологія, яку лише опановують інші країни. Утім, зрештою виявилося, що в "Цирконі" є твердопаливний ракетний двигун.

"Циркон" за всіма параметрами виходить спірним. Ракета дійсно летить по балістичній території та є високошвидкісною. Але навряд чи вона здатна летіти на відстань 1000 кілометрів. Це обґрунтовували саме тим, щоб у неї прямотічний гіперзвуковий двигун. Це просто міф, який росіяни створювали для жахалок,

– зазначив Катков.

Саме з цієї причини в Росії не показували зображень цієї ракети. Тепер стає зрозуміло, що за гучними заявами ховалися технології з минулого.

Як росіяни роками брехали про свої ракети: дивіться відео 24 Каналу

Що не так з "Іскандером"?

Так само виникли питання до балістичних ракет до комплексу "Іскандер". Упродовж років росіяни переконували, що ракета 9М723 летить на 500 кілометрів. Хоча, за даними ГУР, дальність ураження становить до 390 кілометрів.

В Кремлі роками розповідали, що ОТРК "Іскандер" не порушує Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД). Він передбачав ліквідацію та утримання від створення крилатих і балістичних ракет наземного базування з дальністю 500 – 5500 кілометрів. Відповідно в Росії постійно розповідали, що "Іскандер" має дальність до 500 кілометрів. Але зрештою там почали говорити про просто 500 кілометрів.

Попри це, росіяни також створили крилату ракету Р-500, про яку теж говорили, що вона до 500 кілометрів. Але це той самий "Калібр", який летить на 1500 кілометрів. Саме ця ракета стала причиною розриву договору РСМД,

– зауважив Катков.