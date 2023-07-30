На российском телевидении прибегают к привычной тактике – утверждают, что города, из которых бегут российские военные, неважны на фронте. Об этом сообщает 24 Канал.

Вас может заинтересовать В России меняют политику по освещению контрнаступления ВСУ, – ISW

Бахмут снова "неважный"

Украинское командование не скрывает, что в планах есть окружение российских войск в Бахмуте. Оккупанты также понимают это, поэтому начинают убеждать россиян, что на самом деле Бахмут не так уж важен для России.

"(Украина хочет) захватить что-то такое, что имеет серьезное пропагандистское значение: вернуть назад развалившийся Артемовск (именно так называют Бахмут в России – 24 Канал)", – заявил пропагандист.

От такого даже Ольга Скабеева возмутилась, потому что понимает, сколько оккупантов осталось в земле Бахмута. Мол, за эти "развалины" российская армия боролась 270 дней. Хотя раньше Бахмут был обычным городом, а руины там остались как раз после прихода российских захватчиков.

Новые истерики на российском телевидении: смотрите видео

Успехи ВСУ признают в пропаганде

Россияне так поступают всегда – как только им приходится отступать, населенный пункт сразу становится неважным. В частности, похожая ситуация была и со Старомайорским, недавно освободили ВСУ.

Так, Скабеева рассказывает, что вроде бы первый этап украинского контрнаступления провалился. Однако почему-то, к ее удивлению, Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать новые оккупированные территории.

То, что противник закрепился в окрестностях населенного пункта (Старомайорского – 24 Канал) – ничего не значит. В принципе, большого стратегического значения он не имеет,

– убеждает российский военный в эфире Скабеевой.

На самом же деле освобождение поселка Старомайорское крайне важно для продвижения украинских защитников. В частности, оно открывает путь к Старомлиновке – важному опорному пункту оккупантов.

"Успехи у них (ВСУ – 24 Канал) есть, об этом говорить надо", – признает Скабеева.

В то же время пропагандистка подчеркнула, что вернуть Старомайорское под контроль Украины, Вооруженным Силам помогла артиллерийская подготовка.

Контрнаступление ВСУ продолжается: последние новости