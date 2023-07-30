На російському телебаченні вдаються до звичної тактики – стверджують, що міста, з яких втікають російські військові, є неважливими на фронті. Про це інформує 24 Канал.

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Бахмут знову "неважливий"

Українське командування не приховує, що в планах є оточення російських військ у Бахмуті. Окупанти також розуміють це, тож починають переконувати росіян, що насправді Бахмут не такий вже й важливий для Росії.

"(Україна хоче) захопити щось таке, що має серйозне пропагандистське значення: повернути назад розвалений Артемівськ (саме так називають Бахмут у Росії – 24 Канал)",– заявив пропагандист.

Від такого навіть Ольга Скабєєва обурилась, бо розуміє, скільки окупантів залишилось у землі Бахмута. Мовляв, за ці "руїни" російська армія боролась 270 днів. Хоч раніше Бахмут був звичайним містом, а руїни там залишились якраз після приходу російських загарбників.

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Успіхи ЗСУ визнають в пропаганді

Росіяни так роблять завжди – як тільки їм доводиться відступати, то населений пункт одразу стає неважливим. Зокрема, схожа ситуація була і зі Старомайорським, який нещодавно звільнили ЗСУ.

Так, Скабєєва розповідає, що начебто перший етап українського контрнаступу провалився. Однак чомусь, на її здивування, Збройні Сили України продовжують звільняти нові окуповані території.

Те, що противник закріпився на околицях населеного пункту (Старомайорського – 24 Канал) – нічого не означає. В принципі, великого стратегічного значення він немає,

– переконує російський військовий в ефірі Скабєєвої.

Насправді ж звільнення селища Старомайорське є вкрай важливим для просування українських захисників. Зокрема, воно відкриває шлях до Старомлинівки – важливого опорного пункту окупантів.

"Успіхи в них (ЗСУ – 24 Канал) є, про це говорити треба", – визнає Скабєєва.

Водночас пропагандистка наголосила, що повернути Старомайорське під контроль України, Збройним Силам допомогла артилерійська підготовка.

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