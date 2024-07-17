Это настоящий идиотизм, – путинист Соловьев разнес решение Кремля

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев устроил очередную истерику в прямом эфире. Все из-за недавнего прилета по очередному нефтеперерабатывающему заводу на территории России.

Такой "хлопок" довольно часто бывает в России, поэтому его удивило не это, пишет 24 Канал. Он жаловался, что охранники НПЗ должны были бы сбивать украинские дроны по-другому.

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Истерика Соловьева

Путинист вопил из-за видео, на котором охранники НПЗ пытались сбивать дроны с помощью антидронового оружия. Он на всю студию кричал: "Хватит тратить деньги на профанацию".

Зачем? Вы что знаете, на какую частоту рассчитано это антидроновое оружие, как им работать? Вы проводили обучение? Объяснили, что работы? Нет, вы поставили галочку, купили что-нибудь и считаете, что вы защитили объекты? Нельзя так делать, это настоящий идиотизм,

– истерил Соловьев.

"Хлопок" в Ростовской области: главное

Напомним, что утром 13 июля украинские дроны устроили "хлопок" в Ростовской области. Это произошло на объекте в Цимлянском районе. Там оккупанты хранили различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометра. Ночью местные россияне услышали взрыв, после которого начался сильный пожар.

Как сообщают источники 24 Канала в спецслужбах, за неспокойную ночь 13 июля у жителей Ростовской области "ответственные" дроны СБУ. Именно они подожгли местную нефтебазу.