Российская пропаганда теряет влияние в Украине: как удалось переиграть врага

Эпидемия лжи распространяется по миру. Фейки стали частью нашей жизни. Активно их использует российская пропаганда – самая агрессивная и отвратительная. Она создала альтернативный мир, где уничтожила правду. В этот мрак с головой погружено русское население, и его нарративы Кремль пытается навязать всему остальному миру. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Как Украина борется с российской пропагандой

С начала полномасштабного вторжения Россия в разы увеличила поток дезинформации, направленной на уничтожение Украины.

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Конечно, внимание украинцев сегодня сфокусировано на войне, люди ищут эксклюзивную информацию в разных источниках и не всегда готовы проверять ее достоверность. А возможность беспрепятственно распространять фейки через социальные сети позволяет с бешеной скоростью дезинформировать тысячи людей.

Поэтому мы создали широкую сеть распространения информации, которая включает все популярные в Украине соцсети. Когда россияне продвигают очередную ИПСО или фейк, мы подробно объясняем в соцсетях и мессенджерах, как ее распознать, чтобы не было сомнений, что это именно дезинформация. Информируем органы государственной власти и граждан, рекомендуем меры по противодействию в каждой конкретной ситуации.

Мы собрали собственную базу источников информационного влияния и обнаружили стоящих за ними лиц. Чтобы каждый украинец смог проверить достоверность источника информации, Центр противодействия дезинформации составил список враждебных телеграм-каналов и вебсайтов, распространяющих российские нарративы.

В общей сложности отслеживаем 282 телеграм-канала, 147 иностранных интернет-ресурсов, 11 ютуб-каналов. Еженедельно приходится фиксировать до 200 деструктивных информационных сообщений.

Команда аналитики сформировала досье деятельности 25 человек/компаний/источников распространения информации за текущий год. Кстати, благодаря нашей работе в перечень на введение санкционных ограничений в 2023 году добавлено 9 человек.

Только за этот год наши аналитики составили 128 отчетов по результатам выявленных угроз и сформировали 128 информационно-аналитических материалов по обеспечению информационной безопасности Украины. Эти материалы получают органы сектора безопасности и обороны, Офис Президента Украины, МИД. После этого разрабатываются материалы для информирования граждан об информационных угрозах.

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Для борьбы с пропагандой мы создаем программы по повышению медиаграмотности и резистентности украинцев к дезинформации, проводим просветительские мероприятия.

Центр разработал Руководство по противодействию дезинформации. При поддержке EUAM прошли обучающие курсы для представителей ОГА, ЦОИВ, спецслужб. Специалисты центра провели 50 лекций по вопросам инфобезопасности для госслужащих категорий "А", "Б" и "В". В нашем портфолио 12 образовательных проектов мы даже сделали мультик для детей, в котором в игровой форме рассказывается об основах информационной безопасности.

Сотрудничество с Google

Чтобы противодействовать пропаганде за границей, мы активно сотрудничаем с 18 странами-партнерами. Благодаря совместной работе с Google удалили более 96 тысяч видео и 12 тысяч ютуб-каналов, которые финансировались Россией и распространяли дезинформацию в Украине и за рубежом. Пропагандистские каналы RT и Sputnik уже заблокированы.

Прежде чем предложить заблокировать тот или иной источник информации, мы тщательно собираем юридическую аргументацию, делаем контент-анализ, акцентируем на нарушениях украинского законодательства и правил платформы, на которой выходит инфоресурс.

К сожалению, в Украине до сих пор на законодательном уровне отсутствует понятие дезинформации, средств борьбы с ней. Поэтому Центр разработал законопроект "О противодействии дезинформации", который, среди прочего, определяет основные принципы противодействия дезинформации, борьбы с информационным терроризмом, определяет цели и направления государственной политики по медиаграмотности, механизмы установления и доказывания фактов распространения дезинформации, а также усиливает уголовную ответственность за совершение правонарушений в сфере информбезопасности государства.

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С учетом реалий новой информационной эры термин "информационный терроризм" следует ввести и на международном законодательном уровне так же, как и ответственность за совершение инфотеррористических преступлений.

А еще создать международный хаб по противодействию информационным угрозам в национальной и международной плоскости. Только так мы сможем эффективно защищать украинцев и аудиторию государств-партнеров от нашествия информационных преступлений фейк-федерации.

Влияние вражеской пропаганды уже снизилось

Меня часто спрашивают: как людям самостоятельно отличить правду от фейков в информационном шуме?

Сегодня влияние роспропаганды на сознание наших граждан снизилось по сравнению с началом широкомасштабного вторжения благодаря большому количеству развенчаний вражеских нарративов. Вскрытие лжи имеет невероятный обратный эффект. Нам удалось обыграть россиян на поле, где они выигрывали много лет.

Мы проанализировали направления развития российских ИПСО в ближайшем будущем:

затяжная война,

безрезультатность украинского контрнаступления,

тотальная коррупция в Украине,

неготовность к вступлению в ЕС,

сверхтяжелая зима,

Украина против мирных переговоров,

конфликты в высшем военно-политическом руководстве.

Враг перешел от откровенных фейков к манипуляциям с чувствительными темами, чтобы украинцы запаниковали и возненавидели власть.

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К сожалению, люди до сих пор не всегда критически относятся к потребляемым ими новостям, на что и рассчитывают российские дезинформаторы. Поэтому задача номер один – учиться информационной гигиене. Аналитически относиться к информации, которую придумывают россияне и сливают в непроверенные группы в мессенджерах и анонимных телеграм-каналов, не вестись на эмоциональные кликбейтные заголовки, не распространять откровенные манипуляции и фейки.

Навыки верификации информации и критическое мышление сейчас как никогда жизненно необходимы. Устойчивость к информационным воздействиям является элементом национальной устойчивости, национальной безопасности.