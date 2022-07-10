Китайцы – заложники российской пропаганды, – Коваль об идеологическом противостоянии КНР и США
Китай склонен во всем винить США в контексте войны России против Украины. На это влияет 2 фактора.
Во-первых, Китай уже давно под влиянием российской пропаганды. Об этом 24 канала рассказал член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль.
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Он отметил, что она там действует уже десятки лет. А теперь еще и усилилась, поэтому китайцы – заложники российской пропаганды.
Китай не делает ничего, чтобы остановить российскую пропаганду, которая вредит самому Китаю,
– сообщил Алексей Коваль.
"Во-вторых, это идеологическое противостояние и внутренний фактор. Выставляя США врагом, Китай мобилизует собственное население. Говорит: "смотрите, против нас идет война". Идет глобальное противостояние с США", – сообщил Коваль.
По его словам, при этом инициатором противостояния выставляют именно США, которые якобы не позволяют Китаю свободно развиваться, сдерживают развитие, блокируют их инициативы глобальные и региональные. Именно такая риторика постоянно идет из Китая.
"Очень мало кто призывает искать диалог. Хотя даже Си Цзиньпин в своем разговоре с Джо Байденом говорил о диалоге, о точках прикосновения, где страны могли бы сотрудничать", – рассказал эксперт
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По мнению Алексея Коваля, отличие Китая от россии состоит в том, что у последней вообще отсутствует положительное направление, то есть что-то создавать, куда-то двигаться, развиваться.
Китай, наоборот – о развитии, о том, что войны мешают развиваться, мешают укрепляться китайскому народу и создают дополнительные проблемы,
– рассказал Коваль.
Он подытожил, что эти две страны имеют разные модели. Китай постоянно говорит о позитиве, а Россия хочет кого-то уничтожить, захватить и ей постоянно кто-то мешает.
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